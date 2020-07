Policía pehuajense infectado de covid – 19 en el conurbano bonaerense   

Municipalidad de Pehuajo informo cque un uniformado policila perteneciente al servicio Grupo GAD de esa ciudad resulto positivo a covid19, mientra presta servicio en la ciudad de Morón..

Se encuentra realizando su recuperación en Buenos Aires, informaron.

El efectivo contrajo la enfermedad mientras se encontraba prestando servicios en el conurbano bonaerense. El mismo no regresó a Pehuajó y se encuentra en recuperación en Buenos Aires.

Se trata de un masculino perteneciente al grupo GAD que resultó positivo al isopado para covid – 19, mientras se encontraba prestando servicios en el conurbano bonaerense.

El infectado tiene domicilio legal en Pehuajó y se encontraba prestando servicios en el Municipio de Moreno al momento de contraer el virus.

Dicho efectivo no regresó a Pehuajó después de contraer el contagio, razón por la cual no estuvo en contacto con ningún pehuajense. El Intendente Pablo Javier Zurro explicó: «Todos sus compañeros de trabajo fueron aislados y se encuentran realizando la cuarentena correspondiente. El policía realizará su recuperación en Buenos Aires. Los policías que mantuvieron contacto estrecho con el efectivo infectado harán la cuarentena en Buenos Aires. Me he ocupado de que estén todos bien atendidos. Me he comunicado con sus superiores, quienes se han comprometido a garantizar todo lo que les he pedido» .

A la vez el mandatario pehuajense volvió a pedir a todos los vecinos y vecinas del Partido de Pehuajó que no viajen a zonas de riesgo. «Cuidarte es cuidar a todos los Pehuajenses. La verdad es que NO tenemos casos positivos dentro del partido de Pehuajó. Igual quiero pedirles que no viajen a zonas de riesgo. Es el momento más crítico de la pandemia en nuestro país y todos deben ser responsables. Seamos responsables y cuidemos a todos los Pehuajenses». Explicó Pablo Javier Zurro.

Prensa Pehuajo (Foto Ilustrativa)