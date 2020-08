Policía detuvo a un hombre con frondoso prontuario y que había amenazado a su ex pareja

La Estación de Policía 9 de Julio a cargo del Sub Comisario Bruno Sbrissa, informo que este viernes 14 en horas de la tarde personal de esta Policía en forma conjunta con personal de la SUB DDI Bragado- Sede 9 de Julio- en calles Rio Uruguay y Urquiza, procedió a la aprehensión de un sujeto de 43 años con domicilio en planta urbana de esta localidad, el.cual al momento de su aprehensión opuso resistencia hacia el personal policial, mismo momentos antes se había presentando a domicilio emplazado en calle Reconquista al 1700 de este medio amenazando a ex pareja- femenina de 30 años de edad- incumpliendo medida cautelar de prohibición de acercamiento dispuesta por Juzgado de Paz Local por Violencia de Genero, como así también horas antes de este hecho había golpeado con un fierro.a.un masculino de 20 años de edad, ocasionándole lesiones. Masculino se.encuentra detenido.en Sub Estación de Policía Dudignac por el delito de Resistencia a la.Autoridad- Amenazas Agravadas- Lesiones y Desobediencia a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción numero 5 de Mercedes y en la fecha comparecerá a prestar declaración indagatoria a tenor Articulo 308 del C.P.P.

Asimismo se estableció que este sujeto contaba con frondosos antecedentes y varias causas en tramite por diferentes delitos ( Robos con armas y en tentativa , Tentativa de Homicidio, amenazas calificadas y lesiones ) las cuales se suscitaron en los últimos año en el Partido de 9 de Julio, informo la Policia local.