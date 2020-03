Policía de 9 de Julio pide que se tome conciencia de lo que se está viviendo.

Sobre el escritorio su equipo de mate y la preocupación de que los vecinos que están en aislamiento respondan en cumplir con la normativa impuesta por el gobierno nacional, ese es el escenario del Sub Comisario Bruno Daniel Sbrissa, Jefe de la Estación de Policia 9 de Julio, que en dialogo con El Regional digital lo primero que expreso es que se tome conciencia de los que se está viviendo, al referirse sobre la pandemia de coronavirus y que se ha manifestado también en nuestro país.

Sbrissa valoro el trabajo codo a codo con el Comité de Crisis de Salud y la Municipalidad, y remarca que la gente que está en cuarentena responde bien.

Para el control, el trabajo de los efectivos de policía 9 de Julio se desdobla, los móviles no paran no solo se controla los domicilios con aislamientos, también se deben controlar que en lugares públicos, lugares de pagos, supermercados, no se manifesté un cumulo de gentes.