Patrimonio bonaerense: Alumnos de Colegio Los Ceibos investigaron sobre Geoparque en Sierras Bayas

En plena pandemia, ya conocedores de la virtualidad y aprovechando la misma, los alumnos de 5to año, de la orientación de ciencias naturales del colegio Los Ceibos entrevistaron a la Lic. Cecilia Alves, que sueña con un proyecto de conservación del patrimonio geológico y paleontológico en su pueblo natal: un Geoparque mundial de la Unesco.

Coordinados por su docente, Ing. Agr. Mercedes Matehu, el proyecto busca articular el trabajo del Colegio con uno no tan lejano a 9 de Julio, como es en Sierras Bayas.

La entrevista

-¿En qué lugar naciste? ¿Cómo fue tu infancia?

-Nací en la localidad de Sierras Bayas, en el partido de Olavarría.Es donde vivo actualmente. Mi niñez fue muy linda, me fui a vivir a unos kilómetros de Sierras Bayas a un pueblo minero que se llama Cerro Sotuyo. La pasé en el campo, jugando en el monte, en un arroyito, juntando huevos en el gallinero, rodeada de naturaleza, de aventuras, en montañas de piedras, yendo a las canteras…..

-¿Qué estudiaste?

-Tuve la duda entre dos carreras y creo que acerté en la que elegí. En cuarto, quinto año estaba entre ingeniería en sistemas o turismo, elegí esta última y quizás mis momentos en Sierras Vayas influyeron en esa decisión. Siempre tuve la convicción de que Sierras Bayas podía desarrollarse, que la gente la tenía que conocer, todo eso me motivó a seguir la carrera. Estudié turismo, no para viajar, sino para proyectar un territorio, convertirlo en un atractivo turístico. Ingresé en la universidad nacional de Mar del Plata, en la facultad de ciencias económicas, tuve una base muy importante de economía. Me inicie allí y después me recibí en la universidad nacional de Quilmes. Soy licenciada en turismo y hotelería.

-¿Cómo es tu profesión?

El turismo es una actividad muy amplia. Se aprende de cultura, historia, te relacionas con las personas, estas en sintonía con la naturaleza y su territorio.También difundis tu lugar, investigas historias del lugar, generas proyectos con vecinos, mejoras tu espacio, organizas eventos. Me encanta la amplitud que tiene este trabajo

-¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

-No hay nada que no me guste de mi trabajo. Recibir visitas tanto de diferentes instituciones, ya sean escuelas o universidades como de turistas, me encanta. Me gusta mucho el intercambio que se da con la gente, que quiera conocer nuestro lugar…. y así puedo difundir nuestro territorio.

-¿Por qué decidiste estudiar tu profesión?

-Más que nada lo elegí por la motivación que tenía por mi lugar. Me encanta Sierras Vayas y de chica tenía la idea de que vivía en un lugar hermoso que había que difundirlo y potenciar el turismo. También la elegí porque es una carrera muy amplia en cosas que me gustan como los recursos naturales, la historia, la geografía…., “siento que estoy donde elegí estar y donde estoy cómoda “ Ustedes tienen que pensar cuando van a elegir alguna carrera porque si lo eligen con el corazón van a ser buenos y el dinero viene por añadidura.

-¿Tienen las mismas oportunidades las mujeres como los hombres dentro de tu profesión?

-Te lo puedo contestar desde la función pública; porque en un momento estuve y sentí que no teníamos el mismo peso que los hombres. Sin embargo en este trabajo no lo siento ya que yo lo administro y lo llevamos adelante con otras mujeres que también colaboran.

-¿Cómo surgió la idea del proyecto?

-Comenzó con el tsunami de 2011 en Japón, aunque suene increíble, pero fue así. Tuvieron que suspender las olimpíadas mundiales de Ciencias de la Tierra y buscaban otro lugar. Eso hizo que yo tome contacto con el director de geología de la UBA, el Doctor Selles Martinez, ya que uno de los posibles lugares era Olavarría.. En 2012 organizamos las olimpiadas de Ciencias de la Tierra a la que asistieron 18 delegaciones de alumnos de todo el mundo, y comenzamos a hacer trabajos juntos hasta que llegó el proyecto del geoparque. También, ganamos un concurso en el que participaban Mar del Plata, Tandil y Olavarría. En 2019 el doctor Selles fue a un congreso de educación en Uruguay y se contactó con unas señoras que son las que están encargadas del proyecto de Geoparque de la Unesco

-¿Quiénes te están ayudando con tu proyecto?

-El proyecto lo llevamos a cabo con el Doctor Selles y con algunos de sus compañeros geólogos. Además estamos armando grupos,uno de mujeres, que son las que van a armar la agenda para traccionar el trabajo que hay que hacer a futuro y otro grupo es el de vecinos que estamos conformando una asociación : Amigos de la cultura y el patrimonio de Sierras Bayas. Básicamente vecinos y profesionales.

-¿Cómo es la organización dentro del equipo de trabajo?

-Nosotros vamos a tener que armar un grupo promotor para hacer la postulación de Sierras Bayas como geoparque. Todavía no lo tenemos conformado pero sí sabemos que va a haber un grupo que va a promover la postulación. Una vez llevada a cabo y una vez que cumplamos todos los pasos, si Unesco nos declara geoparque, vamos a conformar un comité y diferentes grupos para llevarlo a cabo.

-¿Cuentan con los instrumentos necesarios?

-Por el momento cada uno está poniendo de su parte, en realidad, nosotros tenemos que armar el proyecto, hacer la presentación y dentro del trabajo que tenemos que hacer es completar una autoevaluación que manda Unesco y eso nos va a ayudar en la cuestiones con las que no contamos. Vamos a trabajar para que los recursos aparezcan, haciendo distintos proyectos y con la ayuda de los vecinos.

-¿Cómo afectó el covid en el proyecto?

-En enero y febrero estábamos trabajando a full, promoviendo el proyecto en los sectores públicos del gobierno. La pandemia obvio que nos frenó en cantidad de reuniones, y no todos tienen acceso a la tecnología, pero a pesar de eso pudimos continuar de todos modos. Íbamos a hacer una actividad de campo relevando los geositios, pero el virus nos frenó y lo tuvimos que posponer al año que viene. Lo que está en nuestras posibilidades de hacerlo virtual lo estamos haciendo.

-¿Qué consecuencias positivas tendría el proyecto en tu localidad?

-El proyecto va a trabajar muchas cuestiones, Olavarría es un distrito minero, y lo que estamos haciendo es darle una visión a Olavarría desde otro punto de vista, mostrando lo importante de nuestra geología. El geoparque va a traer muchos turistas de otras partes del país a la zona, lo que generaría a su vez un mayor movimiento económico en el pueblo.

-¿Crees que las generaciones futuras van a seguir llevando a cabo esta idea de preservar estos geosuelos?

-Sí, yo creo que sí, que hay un trabajo que hacer, aunque la pandemia no nos dejó ir a los colegios. Pero yo creo que las nuevas generaciones van a seguir con el proyecto, porque necesitamos generar alternativas. En este momento estamos usando recursos no renovables. A las generaciones siguientes se las ve como más responsables e informados sobre el tema.

-¿Cómo te sentis con tus proyectos en camino?

-Me siento muy feliz, estoy bárbara. Cuando José me contó sobre el proyecto sentí que era lo ideal para nuestro territorio. Esto es lo que imaginé cuando era adolescente asique lo siento como un propósito de vida. Tengo tanta motivación que esta misma motiva a otros y así es como vamos sumando más.

-¿Crees que se puedan cumplir tus expectativas?

-Yo estoy totalmente segura de que sí, no tengo dudas. A mí me tocó ser una motivadora de grupos, lo vamos a hacer entre todo el equipo porque es algo que genera endorfinas. Nos pone muy contentos, es un proyecto que nos mejora la vida a todos desde sus lugares. No tengo dudas de que vamos a ir para adelante y lo vamos a concretar.

-¿Qué le dirías a los chicos/as que se enteren de este proyecto del geoparque? ¿Qué consejos, qué recomendaciones?

-Les diría que nos sigan, que tomen conocimiento e información del proyecto, que se sumen y participen enriqueciendo al proyecto con propuestas propias porque nos va a mejorar la vida a todos y vale la pena.

Los invitaría a imaginar cómo se ven en un futuro, dónde se ven, qué se ven desarrollando. Que tomen este concepto/modelo tal vez para emprender cualquier otro proyecto, valorando su territorio con orgullo, redescubrirlo desde otra mirada. Créanme que se puede.

La región de Tandilia, ubicada en el centro de la provincia de Bs.As.reúne numerosos y destacados sitios de interés. Entre ellos, la posibilidad de apreciar las características de las rocas más antiguas del país, cuyo origen se remonta al menos unos 2.200 millones de años atrás, y sobre las cuales yacen estratos de rocas sedimentarias que albergan los fósiles más primitivos de la Argentina.

Los alumnos agradecieron la colaboración de la profesora Andrea Gascue, que los guió a los alumnos sobre cómo realizar de forma correcta una entrevista.