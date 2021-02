Paritaria docente: sin oferta de Provincia, surgieron diferencias por la modalidad del acuerdo

El Gobierno bonaerense no realizó ninguna oferta salarial a los gremios docentes durante la primera reunión técnica paritaria celebrada este viernes, pero ya surgieron diferencias por la modalidad del acuerdo y las cláusulas para vencer a la inflación.

Según se indicó, en el encuentro virtual del que participaron únicamente los representantes técnicos de ambas partes, el Gobierno anunció que no realizará una oferta concreta hasta no tener una referencia nacional, cuya paritaria continuará el miércoles, con pedidos de aumento del 30%.

No obstante, las partes comenzaron a sondear el posible formato del acuerdo, y surgieron diferencias: fuentes gremiales indicaron a DIB que la intención del Ejecutivo es cerrar una paritaria anualizada, con una “cláusula de revisión” en caso de que la inflación supere los números del acuerdo. No obstante, también se baraja la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de más corto aliento, con la meta puesta en septiembre.

Desde los gremios, no obstante, rechazaron la paritaria anualizada y pidieron cerrar un acuerdo trimestral o semestral. En este punto, surgieron fuertes diferencias entre los propios gremios: mientras Suteba es partidario de aceptar el mecanismo de revisión no automático, la FEB pretende incorporar una cláusula gatillo. Tal fue el desencuentro que los sindicatos no lograron acordar, como suele suceder, un comunicado conjunto.

La semana pasada, en un primer acercamiento informal entre los líderes gremiales y representantes de la gestión de Axel Kicillof, los docentes adelantaron que reclamarán una suba salarial “que supere la inflación 2021”, además de un plus retroactivo cercano al 2% para recuperar lo perdido el año pasado.

Las conversaciones continuarán de manera formal después del miércoles, cuando haya un panorama más claro de la paritaria nacional. Quedarán solo 5 días para el inicio de las clases, previsto para el 1° de marzo.