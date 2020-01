Paradela, con posibilidades de Selección Sub-23 y pretendido por el Club Brujas

En una entrevista otorgada al programa radial “221 Radio 103.1”, de La Plata, Fernando “bocha” Batista, el entrenador de las Selecciones Argentinas Sub-20 y Sub-23, declaró que si José Paradela mantiene el nivel de juego demostrado en la última parte del 2019, en la que el ex rivadaviense (oriundo de Quiroga) había materializado muy buenas actuaciones deportivas en la Primera División de Gimnasia y Esgrima de La Plata, tendrá la oportunidad de ser parte del combinado nacional.

En detalle, ante la consulta del periodista platense respecto a qué le parecían las buenas performances que había evidenciado José en el “Lobo” y si lo estaban observando, el instructor dijo: “Sí, sí… Uno, como entrenador de Sub-23 y Sub-20, tiene que observar a todos los jugadores de esa edad, no sólo a Paradela, que fue una aparición muy buena en Gimnasia. De todos modos, José en algún momento va a tener una oportunidad, porque es un jugador muy interesante. Personalmente, no lo tuve en ningún equipo del ciclo mío, ya que él apareció en la última parte del año pasado. En ese marco ojalá siga en el nivel que está teniendo, tanto por él, por Gimnasia y por el fútbol argentino, porque siguen apareciendo jugadores. En ese sentido, no tengo dudas de que, si mantiene su nivel, va a tener su momento en la Selección”.

En tanto, en las últimas horas, en el Twitter “Triperosmaníacos”, publicaron que “el club Brujas (Primera División de Bélgica) habría hecho averiguaciones por Paradela, en lo que habría sido la segunda consulta europea luego de la hecha por el Inter (Italia). En ese sentido, desde Gimnasia declararon al jugador intransferible hasta junio de este año”.

Por La Posta Diario