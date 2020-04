Para la Mesa de Enlace los precios y la cadena de pago son las principales preocupaciones

Como lo vienen haciendo casi semanalmente, los titulares de las entidades de la Comisión de Enlace se reunían este lunes por videoconferencia para debatir los precios de los alimentos y la cadena de pagos del sector en medio de la cuarentena por el coronavirus .

Las entidades gremiales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) siguen de cerca el funcionamiento de las diferentes cadenas productivas que atañen al sector agroindustrial.

«Tenemos un temario muy amplio», dijo desde Mendoza Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, en diálogo con TN.com.ar. »

Nos preocupa el tema precios y queremos llevar a la población que no es un problema del productor, que al contrario está recibiendo menor o igual precio en la mayoría de las actividades. El problema es que no se comercializa, entonces los valores tienden a bajar y no a subir; el contralor tiene que estar en otra parte de la cadena».

Además, abordarán los valores de la carne , que según un informe publicado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) registró un aumento en marzo de casi un 6% comparado con febrero. «Creemos que los precios se van a normalizar .

El productor está recibiendo exactamente lo mismo, al igual que en el sector de la lechero», afirmó el ruralista. Y además agregó: » Estamos muy preocupados por el sistema bancario y la cadena de pagos . Analizaremos este tema con nuestros técnicos, nuestras cooperativas y con los distintos centros de la mesa de enlace que hay en las regionales», explicó.

El dirigente hizo hincapié en que durante la reunión también se abocarán a dialogar sobre temas como el transporte para que el abastecimiento pueda desarrollarse normalmente.

La semana pasada, los cuatro integrantes, Jorge Chemes por CRA, Carlos Achetoni por FAA, Daniel Pelegrina por SRA y Iannizzotto, conversaron con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sobre las problemáticas vinculadas al movimiento de personas y bienes, las cadenas de pago y el funcionamiento de aduanas y puertos.

«Convenimos con el ingeniero Basterra en colaborar y concientizar sobre la pandemia, en trabajar en conjunto y no descuidarnos», concluyó Iannizzotto.