Nuevo golpe al narcotráfico en 9 de Julio

En la tarde noche de este jueves 27 personal de la Sub delegación Departamental de Investigaciones del Trafico de drogas ilícitas y crimen organizado Chivilcoy a cargo del Comisario inspector Raúl Roldan y personal de la Estación de Policía Comunal 9 de Julio a cargo del Comisario inspector Gustavo Quemehuencho, procedieron a dar cumplimiento a orden de allanamiento en el marco de la IPP NRO. 09-00-000483-20/00, caratulada: “estupefacientes – comercialización propiamente dicha (art. 5 inc c ley 23.737)”, librados por el Juzgado de garantías N° 2 DR. Facundo oliva a requerimiento de la UFI N° 4 DR. Lisandro Masson, ambos del Departamento judicial Mercedes, para con un domicilio ubicado en la calle Reconquista entre Rafael Oligado y Gabriela Mistral, que arrojo un positivo resultado.

Según informaron desde la Estación de Polivia, esta investigación se inicia en el mes de enero de 2020 tras recibirse denuncia anónima al teléfono fijo de la Subdelegación departamental de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado Chivilcoy en la que se daba cuenta de un masculino domiciliado en el lugar antes mencionado el cual se encontraba comercializando estupefacientes al menudeo; por lo que se aboco personal para las tareas investigativas sobre este masculino; donde reunidos los elementos de consideración suficientes para la solicitud del allanamiento sobre el actual domicilio del investigado, reforzados con amplias tareas de campo, se requirió el mandato judicial pertinente, habiendo sido librada y diligenciada la misma en el día de la fecha, arrojando como resultado el secuestro en la vivienda de varios cigarrillos de armado casero con marihuana denominados comúnmente “porros”; y por disposición de la fiscalía interviniente para con el investigado se adoptaron recaudos legales no adoptándose ninguna medida restrictiva de la libertad por el momento y se continua con la investigación.-