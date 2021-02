Nueva colecta de sangre y plasma en Sindicato de Luz y Fuerza

El próximo miércoles 17 de febrero en sede del Sindicato de Luz y Fuerza de 9 de Julio se llevará adelante una nueva campaña de donación de sangre y plasma- la 2da. Este año en el lugar- y que dara inicio a las 7 hs.,

La labor solidaria emprendida por el Sindicato de los trabajadores de energía en calle Salta 1468 y coordinada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Zonal de Agudos “Julio de Vedia”, convoca a los vecinos a la donación de sangre y a aquellos vecinos que tuvieron contagio de covid-19, para la donación de plasma.

En una rueda de prensa el Secretario de Luz y Fuerza 9 de Julio, Esteban Vargas, junto a la Dra. Gabriela Barone del Servicio de Hemoterapia del Hospital, destacaron que resulta muy necesaria en este momento la donación, ya que los niveles han disminuido notablemente.

En el marco de la misma, se detalló que esta campaña tendrá la particularidad que los recuperados de Covid desde un mes a la fecha, podrán donar plasma, e informaron que los interesados en donar deberán solicitar turnos al 02345-656192 (Stella), para coordinar los turnos evitando la conglomeración del gente en el lugar, detallaron.

Requisitos para donar sangre

AYUNO: No es necesario. Se recomienda ingerir previamente abundante bebida como mate, te, café, jugo azucarado o gaseosa.

ROPA: Es conveniente ir con ropa cómoda y fácil de arremangar.

DOCUMENTACIÓN: Deberá concurrir con su Documento Nacional de Identidad.

En tanto que las personas que pueden donar son aquellas entre 18 y 65 años, pesar mas de 50kg., estar bien de salud, no padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre (Hepatitis, Chagas, etc). No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales.

No consumir drogas endovenosas. No haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.