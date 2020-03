Nos veremos en las rutas: CRA anuncio medidas de fuerza

Confederaciones Rurales Argentinas emitió un duro comunicado en contra del aumento de retenciones que implementó hoy el Gobierno.

«Frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como si obedeciese a leyes naturales. Retenciones, derechos de exportación, en definitiva, más impuestos», planteó CRA.

«Es muy difícil de entender la impunidad de los gobiernos frente a sus malas decisiones», agregó la entidad que preside Jorge Chemes.

En este sentido, la entidad destaca que «los productores agropecuarios de todo el país nos vemos empujados a tomar medidas en defensa de la condición más dignificante del alma y del Hombre como tal, nuestro trabajo».

CRA inició una ronda de consultas entre las diferentes orgnizaciones provinciales que la conforman. Carbap ya sentó su posición: va a ir a un cese de comercialización (no comprar insumos y no vender productos) aunque su entidad ‘madre’ no lo haga.

Por otra parte, es muy probable que CRA trate de consensuar una postura en común con las otras entidades que conforman la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, es decir con Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Coninagro.

Desde CRA recuerdan que en 2008 el interior productivo de la Argentina dijo «Basta», frente a los derechos de exportación móviles (Retenciones) que planteaban en ese momento una alícuota del 41%: «Para igualar lo que el productor agrícola va a recibir en mano por su tonelada de soja hoy 12 años después, fruto de la combinación de un derecho de exportación de 33% y un tipo de cambio desacoplado del real, las retenciones del 2008 hubieran necesitado llegar al 66,7%», estiman.

«Esto marca a las claras la frágil situación a la que se expone al sector más productivo, más competitivo, más federal y que genera empleo genuino en Argentina», concluyen.

El comunicado termina con una frase tajante: «Señores, si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio tengan en cuenta que es ‘un juego de suma cero’ en el corto plazo. Si son empujadas por un espíritu ideológico entonces…Nos Veremos en las Rutas».

Fue asi que en el seno de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ya se tomó la decisión de realizar un cese de comercialización de granos y hacienda entre el próximo lunes 9 y hasta las 24 horas del jueves 12. Estarán exceptuados de la medida de fuerza aquellos productores que necesitan trasladar hacienda por los efectos de la sequía que está afectando a la región núcleo.