No podés salir de tu casa ni te podés ir a otro lugar. ¿Qué parte no entendiste?

“Se han cerrado los accesos a la ciudad, ya que no se permite el ingreso de personas, ya sea con fines turísticos u otros que no se pueda justificar. No estamos en condiciones de recibir gente”.

Palabras más, palabras menos, este es el espíritu del mensaje de las autoridades municipales de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, el mayor radio de acción y presencia de socios de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa) que, incluso, llega a las provincias de La Pampa y de Santa Fe.

En Tandil, por ejemplo, no hay ningún paciente confirmado aunque sí ocho sospechosos. Se han montado puestos sanitarios en las rutas de acceso a la ciudad, en los que se hace completar una planilla por vehículo y se toma la temperatura a sus ocupantes.

Paralelamente, algunos mercados han extendido horarios dedicando franjas especiales para los grupos vulnerables. Por medio de un decreto del intendente Miguel Ángel Lunghi que, luego, fue avalado por el Concejo Deliberante, se declaró la emergencia sanitaria.

También por decreto se quitó la habilitación a los rubros hotelería y gastronomía, provisoriamente, y sólo pueden atender vía delivery. El servicio de transporte urbano de pasajeros se brinda en tres bloques horarios clave y no funcionará los feriados y los domingos.

En Rauch hay controles en las entradas para quienes vienen de Las Flores, de Azul y de Tandil. El abastecimiento de artículos de primera necesidad es normal y las medidas van desde suspensión de clases y cierres de bares/fiestas, hasta restricción de gente en remates feria, considerando que Rauch es la Capital de los Remates Feria. Al cierre del informe, no hay casos de coronavirus.

En Trenque Lauquen no hay controles en las rutas de acceso, ya sea la 5 como la 33. Hay supermercados abiertos y en los comercios, hasta ahora, no permiten el acceso de más de dos personas.

Las escuelas están cerradas y algunos alumnos trabajan con el sistema de classroom.

El lunes último se detectó la presencia de residentes que habían estado de vacaciones en Brasil. Desde la comuna se contactó a las agencias de turismo, que facilitaron los nombres de los viajeros y, automáticamente, se los puso en cuarentena.

En Pergamino se siente el parate, aunque hasta ahora no había cortes de ingresos por no tratarse de un destino turístico.

Ya está casi todo cerrado, desde el bingo (que convoca mucha gente, sobre todo de localidad cercanas) hasta clubes, gimnasios y el municipio.

Hasta el momento no hay casos positivos de coronavirus y existen alrededor de 150 personas que están en cuarentena por haber regresado del exterior.

En Bolívar están controlados los ingresos y los egresos de forma muy estricta. Por ejemplo, a quien pretenda acceder a la localidad se le toma la temperatura y se le hace firmar una declaración jurada. Tras el trámite, se le coloca en el parabrisas del auto un sticker que dice: “Libre de coronavirus”. La campaña la lanzó la comuna.

Los comercios tienen, hasta el momento, el acceso restringido, con dos o tres personas en el interior y el centro está casi desértico de personas.

Por el momento, no hay casos de contagiados en Bolívar, aunque sí personas en cuarentena por haber estado en el exterior, a quienes se las tiene registradas y se las asiste en forma diaria para conocer su evolución.

En Pirovano existen controles en la entrada del pueblo por parte del municipio local (partido de Bolívar) y no hay desabastecimiento en los súper y en los autoservicios.

El hospital sólo atiende urgencias y las escuelas están sin alumnos, ni maestras.

En Pilar y Exaltación de la Cruz aún no hay controles en las distintas entradas.

El abastecimiento de artículos de primera necesidad es normal y hay suspensión de clases y cierres de bares. Los shopping están abiertos, pero no hay casi nadie.

Los supermercados abiertos y hay poca gente en la calle y baja circulación de autos en las autopistas, considerando el acceso norte de alta circulación y la ruta 8. Está cerrados todos los clubes sociales, de fútbol y de rugby. Aún no hay casos de coronavirus.

En Pilar se produjo el primer caso positivo. Se trata de una mujer de 39 años, que estuvo en Andorra y Madrid, que reside en el distrito y que se encontraba en cuarentena desde su llegada al país.

En el partido de General Alvarado, intendencia de Sebastián Lanantuony, hay control de ingreso al distrito, con chequeo de temperatura y formulario de referencia.

Están cerrados los comercios que congreguen personas en el lugar (café, bares, gimnasios) y se otorgó licencia a los empleados municipales, en concordancia a las normas nacionales y provinciales.

En móviles policiales y vehículos del municipio circulará constantemente un aviso sonoro, recordando a los vecinos, que deben mantenerse en sus hogares, así como el cierre del ingreso al Vivero y Bosque Energético.

En General Villegas hay un control caminero en el cruce de las rutas 33 y 188, así como en las entradas a la ciudad cabecera y demás.

En algunos sitios estratégicos, hay controles de cargas por parte del personal del Comando de Prevención Rural (CPR) y la balanza sobre ruta 33 a Rosario.

En la localidad no hay clases, están cerrados los cines y los clubes, así como se suspendieron los espectáculos culturales y deportivos.

Alguna actividad en supermercados y en bancos y los mayores de 65 años tienen prioridad de ingreso de 8 a 9.

Ya hubo, al menos, dos operativos con protocolo de seguridad en vecinos que vinieron de viajes al exterior y, oficialmente, no hay casos de contagios registrados. Hay varias personas aisladas provenientes del exterior (básicamente de Europa), dado que la población rural de Villegas es descendiente, en muchos casos, de familias del Viejo Continente.

Según el intendente Eduardo Campana (quien es médico), se está haciendo énfasis en lo preventivo y en el aislamiento.

Hubo un caso sospechoso de COVID-19 y se confirmó, hoy jueves en La Plata, que era Gripe A de una mujer de aproximadamente 30 años, que había llegado de Brasil.

En San Nicolás se resolvió cerrar todos los accesos a la ciudad, con la única excepción de quienes residen en el lugar.

Desde la comuna, a cargo de Manuel Passaglia, argumentaron que es la forma de evitar la propagación del coronavirus.

En Salto, el municipio dispuso el cese de la actividad hotelera y turística (no hay casi nadie); proveer el listado de vecinos a Migraciones para que respeten la cuarentena (hay casos que fueron visitados por la Policía); el control de precios y de stocks, además del ingreso de tres personas por vez a los comercios.

Hay 48 vecinos que se encuentran en cuarentena. Y se aprecia bastante respeto por los protocolos.

En la ciudad de 9 de Julio, el intendente Mariano Barroso publicó un decreto adhiriendo a las medidas de la Nación y la Provincia, con el cierre de eventos públicos.

Se creó un Comité de Crisis en Salud, encabezado por Barroso y las reparticiones públicas y privadas del distrito, desde donde monitorean y toman decisiones.

Se han interdictado 112 personas en aislamientos, un caso sospechoso (está internado) y hay un fuerte accionar policial en el control.

Los clubes e instituciones han suspendido actividades y restringen horarios de atención al público, con foco de atención en emergencias. No hay clases y comienzan los controles de ingreso y egreso de la ciudad.

Hay un normal abastecimiento y un excesivo precio de alcohol en gel y líquido. En las empresas, el Estado nacional retiró el personal de empleados en entrenamiento (les sigue pagando. Proliferan los delivery para restaurantes que, casi, no están recibiendo gente.

En Tres Arroyos no se permite el acceso a las localidades de playa (Claromecó, por ejemplo), con la particularidad de que hay farmacias que están fabricando gel.

Otras medidas decretadas por el intendente Carlos Alberto Sánchez, que entrarán en vigencia este mismo jueves 19, y hasta el 1 de abril, es el cierre de todos los lugares y espacios cerrados de concurrencia y permanencia de personas, para todas las actividades religiosas que se desarrollen en templos y/o establecimientos, cines, salas de juego, centros culturales de gestión privada y todo otro tipo de establecimientos en los que se realicen convenciones o congresos.

También los sitios con máquinas tragamonedas y juegos de azar permitidos; confiterías, heladerías, restaurantes; pizzerías con servicios de mesa; locales bailables; salones de baile; resto bares; discos; cervecerías; bares; balnearios, peloteros, gimnasios y lugares donde se realizan actividades físicas, natatorios, salas de evento y salones de fiesta, shopping de servicio de comida en estaciones de servicio y/u otros lugares que tengan otra actividad principal, centros de cuidados diurnos (guarderías y centros de día), clubes, salas de video juegos, institutos privados que convoquen alumnos o cualquier otro sitio, predio, o lugar que por razones deportivas, sociales o religiosas convoque a reunión de personas.

Entre otras medidas, también se dispuso el cese de todas las actividades y servicios turísticos, incluido el servicio de guardavidas.

En Castelli los paradores están cerrados y los propietarios han licenciado a sus empleados y en las escuelas sólo se conserva la provisión de viandas para continuar con la función de los comedores.

Se ha dispuesto un protocolo para la realización de los sepelios. No van a durar más de 2 horas y se proveerán barbijos y guantes y se podrá concurrir a la sala velatoria en número escaso de personas y, cuando termine la ceremonia, los elementos serán descartados.

Se realizan controles permanentes a quienes hayan viajado al exterior.

En Mercedes se confirmó el primer caso de coronavirus. Se trata del paciente de origen inglés, de 20 años, que se encuentra aislado en el hospital desde el día de inicio de los síntomas y que estaba cumpliendo cuarentena desde el arribo a la ciudad. Todos sus contactos estrechos permanecen en cuarentena.

El paciente se encuentra en buen estado de salud y afebril desde hace tres días.

Primero le avisamos al paciente y a sus contactos estrechos, y luego a la comunidad y a los medios. La información la difundimos; no sirve de nada ocultarla, es necesario que la gente se entere para que tome conciencia”, dijo el responsable de Salud de Mercedes, Pablo Cassiani.

“No nos asusta tener un paciente confirmado de coronavirus, porque es joven y se recupera favorablemente. Ya se tomaron nuevas muestras, porque hace más de tres días está sin fiebre. Cuando tengamos dos muestras negativas se podrá dar de alta e irse a su país de origen”, agregó.

“Este es el primer caso y siempre el primero es el más rimbombante. Pero vamos a tener muchos, algunos allegados y familiares que, tal vez, tengan la peor consecuencia que es el fallecimiento, pero hacemos todo lo posible para que la curva de crecimiento de casos sea leve”, destacó Cassiani, al tiempo que valoró el trabajo que se está haciendo en materia sanitaria en todo el país.

En Rosario, provincia de Santa Fe, la municipalidad sigue los protocolos de la Nación y, por ejemplo, este fin de semana largo en bares y restorans sólo habrá servicio de delivery.

También se están desinfectando colectivos (desde hoy) y la actividad comercial es casi nula.

En General Pico, provincia de La Pampa, existe mucho celo en los controles de acceso al territorio y en las diferentes rutas, así como el chequeo permanente de la procedencia de quienes se alojan en los hoteles.

Así entonces, se detectó un motoquero de Brasil, quien dijo desconocer las medidas por encontrarse de viaje y automáticamente quedó en cuarentena.

La policía está controlando, asimismo, todos los movimientos de gente en la calle, así como en las escuelas y en los organismos provinciales.

En Bahía Blanca, no hay casos confirmados, aunque sí cuatro casos sospechosos; 380 en aislamiento preventivo, quienes son controlados periódicamente y se encuentran en cuarentena y dos casos que fueron descartados.

Entre las nuevas medidas, el Bahía Blanca Plaza Shopping y el Paseo del Sol cerraron sus puertas al público a partir de hoy, jueves. Los supermercados allí ubicados continuarán trabajando normalmente, con las restricciones horarias y medidas de higiene establecidas.

No habrá atención al público en las dependencias del municipio. Se continúa trabajando a puertas cerradas. Se mantienen las guardias y servicios esenciales. Los trabajadores municipales se encuentran a disponibilidad y trabajando desde sus hogares.

Los comedores escolares cambiarán su metodología y no atenderán de manera física en las sedes de las escuelas. Hasta el 31 de marzo, se repartirán bolsones de comida a quienes concurren a los comedores.

Fuente: informes de socios de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios ABOPA