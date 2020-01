Nacio «La Carrera de Walter»

Lo que nunca busco, lo que jamás pensó que se generaría, sucedió y Walter Mario Esteban (59) no para de decir gracias con lo que le vivió ayer miércoles 1 de enero de 2020 a las 9hs cuando salió desde su casa trotando, sabiendo que lo iban a esperar, según él unas 20 personas, pero en realidad fueron 67 personas que recorrieron 8,5kms. por calles de la ciudad, haciendo trote o en bicicleta, con el objetivo de recibir el año nuevo, con lo que más le gusta, correr.



Según conto esta mañana el propio Esteban en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, “nunca hice deportes, pero hace cinco años comencé con el atletismo animado por amigos, y hace tres años cada 1 de enero a las 9hs salgo a correr pasando por casa de amigos saludando(sin parar) a los que pocos que ya están levantados, conto. El año pasado se sumaron 13 amigos y en esta oportunidad algunos más me dijeron que se sumaban y empezaron a decirme porque no haces unas medallas de recordatorio, lo que no me parecía bueno, sino es una carrera competitiva, sucede que había complicidad de varios, ya que a mitad de la carrera, un buen numero me estaba esperando y la sorpresa fue mayor cuando entregaron una remera color naranja con la insignia “la carrera de Walter”, lo que me emociono, aseguro.El encuentro de los runneres finalizo en Plaza Gral. Belgrano con la entrega de las pocas medallas que confecciono Walter, ahora tiene que hacer más, se hidrataron, charlaron y volvieron a sus casas sabiendo que de ahora en más, el atletismo local inicia cada año con “La Carrera de Walter».