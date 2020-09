Morea: Denuncian que obstruyeron un canal de desagüe

Un vecino de la localidad de Morea hizo llegar a la redacción de El Regional Digital que se han visto sorprendidos cuando encontraron que un canal realizado hace ya varias décadas y que permite ser un conducto importante en días de lluvias, fue obstruido por alguien en su propio provecho, sin pensar que es una obra pública y de beneficio para toda la comunidad de Morea.

“Después de más de 70 años una persona no oriunda de Morea se toma la atribución de tapar el canal del cementerio que tanto trabajo le costó a todo el pueblo de Morea. Hechos para tener en cuenta y no dejar pasar, lamentablemente no conocen la historia de nuestro pueblo!!!!!”, aseguran en los videos.