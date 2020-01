“Menos impuestos es más producción”: la campaña de Carbap para pedir menor presión impositiva

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) comenzó una fuerte campaña en las redes sociales para pedirle al Gobierno Nacional una baja de la presión impositiva.

“Sumate a la lucha de #BajarLosImpuestos”, se puede leer en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram de la entidad, que desde que se conocieron las medidas del Ejecutivo se sumó a las asambleas, tractorazos y movilizaciones que se vienen realizando en distintos puntos productivos.

El mensaje hace hincapié en la necesidad de aumentar la producción para salir de la crisis, y asegura que el reclamo no es solamente por el campo, sino también “por los trabajadores, las pymes y los comerciantes“.

“Si los que tienen que aportar soluciones a la producción y el empleo sólo aportan trabas generando más impuestos, entonces el crecimiento de Argentina será un sueño cada vez más imposible de hacer realidad”, remarca Carbap.

https://twitter.com/CARBAP_ARG/status/1214902759079784449

Matías De Velazco, presidente de la confederación, dio un discurso en esa sintonía en el último tractorazo que se llevó a cabo en Salliqueló, y se quejó del uso de la palabra “solidaridad” por parte del oficialismo.

“Siempre los gestos solidarios recaen sobre el campo, no hubo gesto solidario de la clase política, salvo algunas excepciones; y el sector minero, de hidrocarburos y el financiero mejoraron su situación”, expresó. “La oligarquía ya no existe, no hay más grandes terratenientes, y si los hay, serán contados con los dedos de una mano. La mayor producción de Argentina se realiza por productores pequeños y medianos“, aseveró.

