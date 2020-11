Mariano Barroso: Cuál es el especial pedido a provincia y su análisis sobre Parque Gral. San Martín

El Jefe Comunal de 9 de Julio Mariano Barroso tras dejar inaugurado el Acceso 6Kms. de la localidad de Patricios el que quedo con un suelo estabilizado con piedra, en dialogo con El Regional Digital, subrayo hemos hecho en dos años lo que venían pidiendo hace casi medio siglo, sintetizo.

Pedido a Provincia

Barroso que tal como adelantáramos también se refirió sobre el Presupuesto Municipal 2021, también amplio detalles de la reunión que días atrás mantuvo con intendentes de JxC de la Cuarta Sección Electoral, donde dijo se analizaron tres pedidos: la vuelta presencial en las escuelas, fondo de seguridad y fondo Covid-19.

Mariano Barroso puntualizo que se quiere saber si no van a volver las clases presenciales, que se está pensando para ver si hay algún tipo de acto para la culminación de un ciclo, sobre todo para quienes terminan en esta etapa de sus vidas.

En cuanto al fondo de seguridad, refirió que al quitársele a la Ciudad de Buenos Aires del fondo de seguridad, queremos saber si ese dinero va a ser coparticipable y que necesitamos, y delineo que 9 de Julio solo recibe $600.000 mensuales para Policía Comunal y que ya se hace difícil y poder asistir en combustibles, hemos puesto en valor todos los edificios de policía, y hoy estamos trabajando en el de French y recientemente culminamos con el de Facundo Quiroga. Por lo que estimo este fondo ya no está alcanzado, y solicitamos que sea mayor, indico.

El tercer pedido al Gobierno de Axel Kicillof es el “fondo covid”, creado por la Nación para asistir en el Gran Buenos Aires, y hoy el AMBA no es el problema si el interior, por lo que los intendentes estamos solicitando que la misma vara que se tuvo para esos municipios haga lo mismo con el interior de la provincia, subrayo.

Parque Gral. San Martín

Consultado el Intendente Barroso sobre la aprobación por mayoría en el Concejo Deliberante y que él mismo presento en septiembre del 2018 solicitando un cercamiento al predio del Parque Gral. San Martin para impedir el ingreso de motocicletas, donde varios conductores de estos moto vehículos, han sido protagonistas de varios accidentes y preocupación de muchos vecinos, Barroso apunto que se viene convirtiendo en una grave peligrosidad por parte de personas que no saben vivir en comunidad, ni respetar las normas básicas de una comunidad, donde sabemos que el Parque es para una recreación y disfrutar en familias, y con sus motos circulan a alta velocidad por el lugar.

Según Barroso, al no contar con el personal suficiente para el control del lugar, es que se presentó un proyecto tomando lo que se ha hecho en el Paseo La Trocha, el Viacrucis, con una baranda impedir el paso de un ciclomotor y aseguró que no será un cierre o perimetral. No queremos lamentar una tragedia de alguien que sale a 60km/h en un espacio como es el Parque.

En cuanto al ingreso para personas con movilidad reducida, y que fue uno de los puntos críticos de la oposición en el HCD, Barroso comprometió encontrar los mecanismos para que toda persona con discapacidad tenga la posibilidad de acceder.