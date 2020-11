Luca «Piki» Pastorino realizo entrenamientos en Colon y 9 de Julio

El piloto de motociclismo internacional Luca “Piki” Pastorino tuvo este fin de semana un buen encuentro con la drenalina de girar a modo de prueba y entrenamiento en la ciudad de Colon y en 9 de Julio en sendos autódromos.

El dia sábado 31 lo hizo en la ciudad bonaerense de Colon, a donde viajo junto a su equipo con sus dos motos donde permitió girar tras ocho meses de no subirme a una moto y si bien nunca se aflojo en lo físico, fue muy positivo, conto en dialogo con FM 102.7 Radio Amanecer.

La estrategia fue llegar con una moto de menor cilindrada para girar y por la tarde se entreno en 600, donde se sumaron otros competidores en esta cilindrada, detallo en declaraciones radiales.

Por su parte ayer domingo 1 giro en el Autodromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado, en un circuito totalmente diferente, hicimos tres tandas mucho calor y cansado pero contento de volver a estar arriba de la moto después de 8 meses, nos espera un 2021 con mucha actividad así que a seguir trabajando fuerte sobre la moto y en el gimnasio, detallo.

Cabe destacar que Pastorino tiene invitaciones para competir en Brasil y Uruguay en campeonatos de importancia en los países limítrofe, pero ante la veda de no poder pasar por la pandemia existente no puede hacerlo, y por el lado argentino no hay competencias de motociclismo.