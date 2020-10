Lolla: “El Karting del Centro está listo para volver”

“El Karting del Centro (KDC) está preparado y listo para iniciar las competencias cuando así lo indiquen las autoridades municipales de cada ciudad”, afirmó Emiliano Lolla, presidente de la categoría.

Señaló además que “en todo este tiempo en donde no hubo actividad, la categoría no ha parado de trabajar, porque estuvo en permanente contacto con los pilotos, los mecánicos y los clubes que no la están pasando bien”. Y añadió: “El objetivo, como comisión directiva, es volver a las competencias”.

“Gracias a la colaboración de Frad 3 Centro, hemos conseguido que la licencia deportiva se extienda durante el 2020/2021”, indicó Lolla. “También entablamos convenios con los distintos proveedores de la categoría para conseguir bajar costos, refirio en declaraciones al diario La Mañana de 25 de Mayo.

Y sostuvo que “siempre pensando en los pilotos, cerramos negociaciones con varias empresas y pymes del país, que seguirán colaborando con el KDC en publicidad, lo que permitirá continuar con la modalidad 2019 y estamos negociando la contratación de los servicios necesario para la actividad en el verano”.

“El KDC está preparado y listo para iniciar las competencias cuando así lo indiquen las autoridades. Estamos en permanente contacto con distintas secretarias de gobierno provincial y las municipalidades donde transita la categoría trabajando en conjunto, en el armado de los protocolos y diseñando el regreso”, afirmó.

Y remarcó que “si bien es cierto que los protocolos de pruebas libres fueron entregados, estamos trabajando para volver a las carreras que se sabe, en un principio será sin público, pero consensuando con los municipios porque es una decisión política y confiamos en la dirigencia para regresar”.

“Todos sabemos que debemos cuidarnos y hay que aceptar y adaptarse a los protocolos porque es por el bien del automovilismo”, aseguró.

En cuanto al armado del calendario, señaló que “es una cuestión puntual, porque una vez que vuelva a rodar la categoría en los circuitos, estamos preparados para afrontar varias alternativas. Lo más importante es que pese a que es un año atípico, los clubes siguieron trabajando y contamos con los tradicionales escenarios y otros que se van sumando, que los podremos transitar”, afirmó.

“Lo que nos pone muy contentos y expectantes que estamos cada vez más cerca de establecer una fecha y escenario de inicio”, sostuvo.

Circuitos en marcha

El presidente del KDC celebró que “de cinco circuitos que transita la categoría, cuatro retomaron la actividad con sus pilotos locales, entre ellos 25 de Mayo y eso es muy bueno. Todos sabemos que debemos cuidarnos, pero también que la apertura a la competencia es una decisión política”, graficó.

“Detrás de una categoría zonal, hay un montón de familias que subsisten económicamente entonces, no es solamente para la persona que ese fin de semana se sube al karting para disfrutar de lo que le gusta”, dijo. “Nosotros tenemos todo listo para comenzar. Los protocolos están súper estudiados y analizados y sabemos que hay que respetarlos estrictamente”.

Al referirse a la ausenciua de público en los circuitos, Lolla advirtió que “todos tendremos que poner un granito de arena. No es algo imposible, pero debemos agudizar el ingenio en cuanto a los costos porque sabemos que para que esto comience, tenemos que ayudarnos entre todos”, aseguró.

“Le damos importancia a 25 de Mayo porque siempre nos abrieron las puertas y estoy sumamente agradecido a la comisión del Auto Club, ya que presentan el circuito como corresponde incluso, podría ser uno de los grandes candidatos para el retorno”, apuntó.

“Agradezco el acompañamiento de la comisión porque lo hacen con la misma seriedad, compromiso y pasión. Esto es un proyecto que ya tiene tres años y cada día generamos motivaciones para que los pilotos confíen en el Karting del Centro”, concluyó Lolla.