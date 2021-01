Ley de Medios: Analizan crear una nueva ley

Además de estar negociando en el Congreso por estas horas para tratar de sancionar la reforma judicial que tanto anhela el kirchnerismo, este martes 05/01 el senador Óscar Parrilli, vocero del ala más dura K y cercano de Cristina Fernández, admitió que desde el oficialismo consideran que es necesaria una nueva ley de medios.

En una entrevista con Radio El Destape, Parrilli, fiel a su estilo y disparando frases sin ningún tipo de filtro, dijo que «no tiene dudas» sobre que hay que discutir una nueva Ley de Medios.

Por supuesto no perdió oportunidad para fulminar al diario Clarín, y además, criticó a los legisladores de la oposición a quienes calificó de «voceros» del multimedio.

«Yo creo que sí (debería discutirse una nueva ley de medios). Tenemos una ley de medios que fue derogada por decreto»; dijo el senador del Frente de Todos.

Y añadió: «Fue declarada constitucional y después se encargaron de no aplicarla, no permitir su aplicación. Incluso, motivó denuncias penales de Clarín por aplicar la ley. Si, no tengo dudas de eso», reafirmó.

En ese sentido, para Parrilli es importante tratar una nueva Ley de medios porque se trata de «dos modelos de país en disputa».

«Más allá de la aplicación o no de la ley, la batalla la perdieron estos medios, que antes eran la palabra santa y hoy ya todo el mundo sabe de esa famosa frase de Néstor Kirchner de Clarín miente», sentenció.

En esa línea, Parrilli dijo que actualmente «amplios sectores de la sociedad argentina a eso lo saben, por eso Clarín y La Nación son medios tan poco creíbles, saben que usan el periodismo para defender sus concepciones ideológicas y políticas», consideró.

Además, en la entrevista periodística, Parrilli fue consultado por el millonario contrato que recibe el grupo Clarín por pauta oficial.

En ese sentido, Parrilli disparó: «Eso habría que preguntárselo a quien tiene la responsabilidad de la pauta», que sería el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello.