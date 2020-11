“Les molesta que Argentina sea una potencia en el agro”: Aracre contra la campaña de famosos en las redes

Antonio Aracre, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, expresó su preocupación por las campañas que llevan adelante famosos argentinos en contra del acuerdo porcino y demás temas vinculados al sector agropecuario y el cuidado del ambiente.

“Veo una corriente de celebrities, actrices, actores, periodistas muy reconocidos del mundo de la televisión y la radio muy enganchados en campañas mediáticas en contra de un modelo de país, no de un producto o tecnología. Les molesta que Argentina sea una potencia en el agro“, expresó Aracre en el marco de #InfocampoDebate, el evento que se llevó a cabo en forma online la semana pasada.

Para el titular de Syngenta, los famosos “quieren voltear cualquier proyecto de inversión que esté vinculado a la generación de industrias para la producción de carne, para la exportación o cualquier modelo de escala de producción de granos que no simpatice con la ausencia de tecnología y con las prácticas más del tipo veganas u orgánicas“.

“En ese debate, que nos encuentra muy ausentes, ya que somos grandes conversadores dentro de nuestro propio mundo, no tenemos una perfusión adecuada en la opinión pública a donde todo ese grupo de celebrities sí llega, y llega muy bien. Mientras nosotros hablamos entre nosotros, hay un montón de gente que le habla a la sociedad, y nosotros no, no le contamos al país qué modelo queremos, la importancia del valor agregado, la generación de empleo, cómo podemos hacer que la gente vuelva al campo”, analizó.

En ese sentido, el dirigente remarcó que actualmente “un montón de gente cree que el modelo de país que nosotros representamos es un modelo no compatible con el estilo de país que ellos quieren”.

Y lanzó una pregunta: “¿Qué modelo de país queremos, cómo vamos a incluir al 50% de las personas que en Argentina están hoy por debajo de la línea de pobreza? ¿Cuáles son las industrias que tienen más posibilidades de crear puestos de trabajo y generar inversión?”