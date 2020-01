Las rutas provincial 65 y la nacional 226 fueron escenario de dos accidentes esta madrugada

La noche del miércoles 22 y madrugada de este jueves 23 se produjeron dos impactantes accidentes, felizmente sin victimas, pero si con grandes daños materiales que se produjeron en ruta provincial 65, entre dos camiones en el partido de Dairaeux y la nacional 226, en el parido de Pehuajo entre un camión y un colectivo utilizado para el transporte de mercaderías.

Según informo la Policia Comunal de Pehuajo, Con fecha 22 del cte., mes y año, se toma conocimiento de accidente vial ruta 226 km. 456 casi acceso localidad Girondo, …

entre camión marca Volkswagen con acoplado, transportando animales vacunos, mismo conducido por un masculino mayor de 50 años, oriundo de la localidad de Caballito, con un acompañante masculino mayor de 25 años, con domicilio en la localidad de Toay – La Pampa, circulando en sentido Bolívar — Pehuajo, quien por circunstancias que se tratan de establecer, colisiona contra colectivo particular marca Mercedes Benz, el cual circulaba en sentido contrario, transportando repuestos de electricidad del automóvil, conducido por un masculino mayor de 35 años, domiciliado en la localidad de Toay, La Pampa.-

83583129_2328265607466512_6390832558157856768_n

Ante el deterioro de la cinta asfáltica

Por su parte un segundo hecho vial se vivo esta madrugada de jueves en Ruta 65 y Acceso a la localidad de La Larga, en un sitio donde la cinta asfáltica está pésimo estado, lo que señalan que este habría sido el detonante de una maniobra peligrosa por parte de un camionero, que terminó con el vuelco del acoplado que venía cargado con palos y el posterior vuelco de otros dos vehículos. No hubo víctimas producto de un milagro.

En comunicación telefónica con Radio Más, el Oficial Inspector de Bomberos, Carlos Donate, brindó detalles del accidente múltiple señalando: “De milagro no fue una tragedia, hay un gran pozo en ese lugar y por ahí la gente trata de esquivarlo, frenar bruscamente y tal vez eso.

En imágenes testimoniales del lugar del accidente múltiple de esta mañana se puede apreciar el deplorable estado de la cinta asfáltica, donde es difícil creer que un vehículo puede mantenerse como corresponde sobre ella, incluso circulando a baja velocidad.

A pesar de los reclamos de los usuarios habituales y vecinos del lugar del mal estado de la ruta no han encontrado respuesta alguna para darle una solución a este inconveniente que por casualidad, este jueves no se cobró nigua víctima fatal de milagros.