Las inversiones para impulsar el sector porcino llegarian USD3.700 M

El acuerdo que la Argentina puede cerrar en los próximos días con China para impulsar el crecimiento del sector porcino y exportar al país asiático prevé inversiones por casi US$ 3.800 millones durante los próximos cuatro años, y apunta a incrementar en 882.000 toneladas la producción de carne y a generar exportaciones por US$ 2.500 millones. A partir del interés chino en invertir en el sector porcino argentino para abastecerse de carne tras el fuerte recorte en sus existencias por la Fiebre Porcina Africana, se prevén inversiones conjuntas, entre capitales chinos y argentinos, de US$ 3.796 millones.

Esto posibilitará el incremento en el stock de madres de 300.000 cabezas en un plazo de 4 años (60.000 el primer año y 80.000 los siguientes), el cual «se adecua al cumplimento de las exigencias ambientales vigentes y a garantiza la supervisión del estatus sanitario de los establecimientos de producción», remarcó el informe.

El esquema de incremento de la producción se planteó sobre la base del desarrollo de 25 unidades integradas de 12.000 madres cada una que requerirán una inversión de US$ 151 millones por cada una.

De esta manera, se prevé producir 882.000 toneladas de carne adicionales que tendrán como destino el mercado chino por US$ 2.500 millones; también se generarán 9.500 nuevos puestos de trabajo y un procesamiento de granos para consumo animal de 3,6 millones de toneladas. La producción argentina de carne de cerdo es actualmente cercana a las 700.000 toneladas, un 250% superior al volumen producido en 2009.

Se contabilizan 3.855 establecimiento comerciales que congregan un stock de 350.000 madres, al mismo tiempo que por fuera de la producción comercial existe un stock de 600 mil madres en producciones de traspatio o no comerciales