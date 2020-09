La Unidad Básica JDP y el Bloque Frente de Todos repudian el femicidio de Micaela

Desde el Bloque del Frente de Todos y la Unidad básica Juan Domingo Perón, los concejales, y quienes integramos este espacio político repudiamos fuertemente el aberrante acto de FEMICIDIO cometido sobre Micaela Zalazar.

El FEMICIDIO cometido sobre Micaela es la última escala en un círculo de violencia que, según relatos de su familia, se venía manifestando hace mucho tiempo y que fue denunciado y fueron impuestas medidas judiciales que además de ser incumplidas nunca alcanzaron para proteger a esta víctima de violencia de género.

No es la primera, ni será la última mujer o diversidad víctima de la violencia machista que la sociedad sigue reproduciendo, por eso es necesario fortalecer no solo la visibilización de los casos de violencia que pueden finalizar en un FEMICIDIO, sino que hay que seguir fomentando el acompañamiento y el trabajo territorial para que puedan detectarse los casos y realizar la prevención. Así como también desarrollar los mecanismos en todos los ámbitos que generen una sociedad en la que la violencia machista no tenga lugar.

Por todas estas razones es que concejales y concejalas, los, las y les integrantes de la Unidad Básica Juan Domingo Perón pedimos JUSTICIA POR MICAELA