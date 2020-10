«La Mesa de Enlace va a seguir existiendo y trabajando por los productores»

Durante una conferencia de prensa dada por la Mesa de Enlace rechazó las medidas oficiales, y sostuvo que hay sectores que ven al campo como un enemigo y reafirmó el camino del diálogo con el gobierno.

Desde la sede de Confederaciones Rurales los dirigentes reiteraron su compromiso con el diálogo en la búsqueda de entendimientos, tras el paso en falso que significó la publicación de una medida inconsulta y aislada. Al respecto, destacaron la necesidad de conocer el paquete completo de medidas económicas y productivas en el marco de la Ley de Emergencia que el gobierno enviará al Congreso u otras medidas que puedan tomarse, y el esfuerzo que se le solicitará a los distintos sectores para sobrellevar la crisis.

Detallaron las actividades que la Mesa mantuvo con los distintos estamentos desde que Alberto Fernández asumió la presidencia

16/12/2019 La CEEA rechaza las medidas oficiales y reafirma el camino del diálogo

Reunión en CRA para analizar las medidas publicadas en el Boletín Oficial el pasado sábado, luego de haber mantenido una reunión en la fecha con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Luis Basterra.

23/12/2019 – La CEEA se reunió con Alberto Fernández

Durante el encuentro se debatió la facultad otorgada al Gobierno para aumentar retenciones y el nuevo artículo que incluye compensaciones para pequeños productores y cooperativistas.

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a los referentes de la Mesa de Enlace, Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto. Del encuentro, participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

27/12/2019 La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ante la convocatoria a la firma del Compromiso Argentino de Solidaridad

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) recibió ayer la convocatoria de parte del gobierno nacional para firmar en la fecha el denominado “Compromiso Argentino de Solidaridad”. Al respecto, la CEEA sostiene que las instancias de diálogo entre el sector público y el privado son imprescindibles y se debe lograr capacidad de acción concreta y respuestas a los problemas de la realidad.

Es necesario en estos tiempos de Argentina un Consejo Económico y Social amplio, en el que se involucren todos los sectores en consensos que trasciendan los períodos de gobierno, que se plasmen en verdaderas políticas públicas y donde todos los niveles del Estado deban también contribuir positivamente con ellas. Pero también considera que estas convocatorias deben hacerse respetando los naturales tiempos institucionales.

22/01/2019 – Primera reunión del año de la Mesa de Enlace

Durante el encuentro hablaron sobre la grave situación de los productores inundados, la necesidad de financiamiento y acelerar la Ley de Seguros. También manifestaron su preocupación por la falta de infraestructura y los altos costos inflacionarios.

19/02/2020 – La Mesa de Enlace analiza medidas

Luego de 60 días de haber asumido el nuevo gobierno, se han tomado diversas medidas contrarias a la producción, las que generaron malestar e incertidumbre, demostrado en asambleas, movilizaciones y reclamos de los productores.

En el transcurso de la reunión, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca se comunicó para convocarnos a tener un encuentro la semana próxima, por lo que acordamos esperar a esa reunión y luego de la misma, y en función de sus resultados, definir los próximos pasos a seguir.

08/03/20 – Cese de comercialización

El cese de comercialización de cuatro días convocado por la Mesa de Enlace finalizó el 12 de marzo, con un balance dispar en el que se verificó un alto acatamiento en lo que respecta al envío de ganado en pie para faena y un menor nivel de adhesión en granos.

No obstante, desde la Mesa de Enlace remarcaron la efectividad de la protesta en contra de la suba de tres puntos porcentuales en las retenciones a la soja.

11/03/2020 – A doce años de la crisis por la Res. 125, la Comisión de Enlace pide no repetir la historia

Hoy, a doce años de este conflicto, resulta imperativo reflexionar para no repetir la historia.

Muchos productores se han visto obligados a adoptar medidas de protesta frente a un nuevo escenario crítico. En un contexto internacional de precios a la baja de los productos del campo, todos los niveles del Estado nos someten a una presión fiscal inaguantable. Nuevos aumentos de derechos de exportación, cuando se hace sentir una fuerte sequía que va a impactar seriamente en los rindes generales, con pérdidas totales en muchos casos, hacen que se ponga en riesgo no solo la situación de los productores en el presente, sino fundamentalmente las siembras de la campaña próxima y la subsistencia de muchos de nosotros en los campos.

Es necesario establecer alternativas y no volver a desatar esa escalada verbal, pues este fue un recurso que no funcionó en el pasado. Debemos trabajar para no alimentar una grieta que debiéramos superar como Nación, de una vez por todas.

19/03/2020 – La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ante la pandemia de Covid-19

Ante la amenaza que se cierne sobre la Argentina y la Humanidad a partir de la pandemia de Covid-19, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias hace un llamado a todos los productores del país y a las autoridades políticas que afrontan este difícil momento de Argentina.

Estamos a disposición para trabajar y hacer crecer con unidad y dialogo a nuestra querida Argentina en estos momentos difíciles.

12/04/2020 – Saludo de Pascua de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias

Nuestra contribución para la reconstrucción de una economía golpeada por este virus inesperado e impiadoso, sin duda, será determinante. Nuestro país no será el único afectado. El mundo entero se encuentra convulsionado por la pandemia. Cada Nación, en mayor o menor medida, requerirá sanear su economía. El contexto será difícil; la exigencia de los mercados y la competencia por oportunidades comerciales que permitan generar exportaciones, ingresos y divisas para la reactivación, será fuerte.

El campo argentino se encuentra preparado para enfrentar ese enorme desafío. Pero para poder sostenerlo es crucial que la competitividad que caracteriza a nuestro sector se incremente y no se vea afectada. Por eso es imprescindible que la mirada y las necesidades de cortísimo plazo, no atenten contra la capacidad productiva del futuro, contra la reactivación con la que el campo y todas sus actividades asociadas, podremos poner en marcha rápidamente a la economía de Argentina.

No hay espacio para medidas que deterioren el aparato productivo. La salida única será generando mecanismos virtuosos que alienten la confianza y la inversión.

25/04/2020 – El campo quiere seguir apostando al Mercosur

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifiesta su preocupación ante la decisión de la Cancillería argentina de “detener la marcha de las negociaciones en curso con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros países”, de acuerdo a su comunicado del 24 de abril, así como aquellas que están a punto de encararse con el Reino Unido, Vietnam e Indonesia, y retirarse de la mesa de negociaciones en la que, no obstante, permanecerán los demás países del bloque, rompiendo, de este modo, el espíritu societario de los países y la Unión Aduanera, por la que Argentina tanto abogó desde la creación del bloque.

Esta decisión unilateral del gobierno nacional parece indicar una tendencia hacia una menor apertura de nuestra economía, con un alto impacto potencial en materia de inversiones, desarrollo de negocios y comercio exterior, perdiendo proyección e inserción en el comercio internacional, tan necesario hoy para la generación de divisas que nuestra economía necesita.

14/05/2020 – Los Presidentes de la Comisión de Enlace disertaron sobre el presente y el futuro de la actividad ovina en la reunión virtual de la Mesa Ovina Nacional

En una reunión virtual de la Mesa Ovina Nacional (MON), llevada a cabo esta mañana, de la que participaron un centenar de personas, los presidentes de las entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), analizaron las principales urgencias y desafíos de la actividad ovina, y propusieron la agenda para el sector a corto, mediano y largo plazo.

Posteriormente, el titular de SRA, Daniel Pelegrina señaló que “en el plano internacional se requiere una mirada de mayor cooperación e integración, mientras que el en plano interno el Estado debe dar señales claras que construyan la confianza a partir de la cual se generará la inversión necesaria para volver a crecer”. Asimismo agregó que “es necesario apostar a la competitividad de la actividad mediante la disminución de la presión fiscal y la eliminación de retenciones, la facilitación del acceso al financiamiento, así como a través de la creación de un sello nacional o regional y de certificaciones que reaviven la demanda internacional de las carnes y lanas argentinas, fomentando, al mismo tiempo, el consumo y el mercado local de carne ovina”.

19/05/2020 – La Comisión de Enlace se reunió con el Canciller Felipe Solá

El propósito del encuentro fue interiorizarse acerca de lineamientos generales de política exterior que está llevando adelante la Cancillería, con relación al sector agroindustrial.

Los presidentes de la Comisión de Enlace plantearon la necesidad de avanzar en la consolidación del liderazgo de Argentina en la exportación de los productos de origen agroindustrial y las producciones regionales, como así también de bienes vinculados con la innovación tecnológica, como la biotecnología y maquinaria agrícola.

Asimismo, plantearon la conveniencia de profundizar el proceso de integración regional y los avances en acuerdos comerciales de envergadura, que le aseguren a nuestra producción un mejor acceso a mercados.

Los representantes de las entidades trataron, además, temas inherentes al trabajo de organismos técnicos como el SENASA y el INTA, en lo que respecta a temas de cooperación, así como la relación de nuestro país con organismos internacionales de referencia para nuestras actividades como son la OMC, la FAO, la COP, la OIT y la OCDE, entre otros.

Finalmente los presidentes se pusieron a disposición del Ministro para profundizar el diálogo público-privado, con el objetivo de establecer e impulsar una política de comercio exterior en beneficio de nuestro país.

08/06/20 – La Comisión de Enlace se reunió hoy con el presidente del Banco Central

En relación con la comunicación 7030, las entidades agropecuarias le expresaron al funcionario la gran incertidumbre que generó entre los productores, ya que afecta el sistema de precios de los insumos estratégicos, generando severas distorsiones en la operatoria de cancelación de los mismos. Al respecto, le expusieron que esa medida ha frenado el mercado de los fertilizantes y agroquímicos, en plena siembra de trigo y de cebada. El funcionario dijo que desde el BCRA se reunirán con empresarios de ambos sectores, para que vendan sus productos al precio del dólar oficial. Cabe señalar que, al momento, la realidad es que los productores siguen viéndose afectados por las consecuencias de esta medida, en especial los de menor escala, que no tienen reservas y no pueden acceder a los insumos para producir. Asimismo, esta disposición no afecta solamente a la agricultura tradicional sino a todas las economías regionales que están haciendo trabajos culturales en estos momentos, es decir que no sólo se afecta a los productos destinados a la exportación sino también a otros actores.

Por otro lado, los integrantes de la CEEA destacaron el impacto negativo de lo dispuesto en las comunicaciones del BCRA 7018 y 7029, pues restringen aún más el acceso al financiamiento a los productores, privándolos del acceso a los créditos del 24% en un intento de desincentivar el acopio de granos. Sobre ello, remarcaron que se los productores mantienen sus granos no para especular sino como un mecanismo absolutamente legítimo para mantener el valor de la cosecha e ir financiando su actividad ante la falta de otros instrumentos de crédito a tasas razonables. Además, le remarcaron que privar a los productores agropecuarios del acceso al financiamiento, para poder seguir produciendo es una medida que repercutirá de modo muy negativo en el sector. Otro de los temas abordados fue la creciente presión por parte de los exportadores para pesificar los contratos.

03/07/2020 – La Comisión de Enlace se reunió con los ministros Basterra y Frederic por la ola de delitos rurales

En el marco de la creciente ola de delitos contra la propiedad y la persistente inseguridad en el ámbito rural, los presidentes y vicepresidentes de las entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) se reunieron esta tarde con la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, y el Secretario de Agricultura, Julián Echazarreta.

Como balance de la reunión, los representantes de las entidades valoran el interés y el conocimiento que exhibieron los funcionarios en el tema y, en particular, los esfuerzos por recabar y concentrar la información de los delitos, en articulación con las provincias y las propias entidades, y el compromiso con acciones concretas, tanto desde la prevención como desde la investigación y el esclarecimiento, para abordar los hechos delictivos.

En este sentido, hubo consenso entre todos los presentes en que se observó un fuerte incremento de los delitos durante el mes de junio, que resulta necesario combatir y repudiar, ya que es un problema no solo afecta a los productores agropecuarios sino a todos los argentinos porque compromete a la producción y al potencial del país.

16/07/2020 – A 12 años del rechazo a la Res. 125 instamos a no repetir la historia mediante una mirada de futuro

La CEEA reafirma los principios y objetivos por los que luchó en aquel momento, y hace un llamado tanto al gobierno como al pueblo argentino, para que no cometamos los errores del pasado y nos unamos todos en una mirada de futuro.

Aunque pasaron ya doce años de esa fecha, estos días asistimos sorprendidos a algunas actitudes que lamentablemente nos retrotraen esos tiempos de desunión y conflicto que creíamos superados. En efecto, una avidez de recursos fiscales que se traduce en una creciente presión impositiva, un discurso provocador, diversos actos de vandalismo en el interior que atentan contra la producción y el desprecio de algunos sectores del poder respecto del campo y del interior productivo, que orgullosamente representamos, despiertan la inquietud y alarma en buena parte de los productores y los habitantes de amplias regiones del país, incluidos muchos centros urbanos.

Vemos en estos días una creciente preocupación entre los mayoritarios sectores moderados y sensatos del país, que quieren (con razón) dejar atrás de una vez por todas las prácticas divisorias, provocadoras y amenazantes que tanto daño le han producido a la Argentina en el pasado y que ninguna persona de bien quiere que se repitan.

Argentinos: es hora de dejar nuestras diferencias de lado y unirnos como la Nación que somos y soñaron nuestros próceres y las generaciones que nos precedieron. Debemos tener una mirada de futuro basada en consensos y construcciones colectivas que trasciendan los tiempos y los gobiernos y nos permitan proyectarnos al porvenir y al mundo con fe y confianza en el progreso de la Patria.

02/09/2020 – La Comisión de Enlace se reunió con el Ministro Basterra

Se plantearon asuntos que hacen al momento actual, como la reforma judicial, la seguridad jurídica, la situación económica post pandemia, entre otros, que tienen implicancias directas sobre las expectativas de inversión de los productores para la campaña agrícola que está arrancando.

Especial hincapié se hizo sobre la necesidad de reconstruir la confianza como pilar fundamental para la recuperación económica, así como la consolidación del desarrollo y del crecimiento a futuro.

La seguridad rural fue uno de los ejes del encuentro, en un contexto de creciente preocupación por parte de los productores a raíz de la ola de delitos que se vive en el sector, que incluyen roturas de silobolsas, quema de campos, abigeato

A los delitos mencionados, se la ha sumado en los últimos días alarma por la proliferación de usurpaciones y toma de tierras.

Otro punto clave del encuentro fue el malestar de productores, trabajadores, contratistas y transportistas por las dificultades que persisten para la circulación entre jurisdicciones y la necesidad de contar con criterios y protocolos comunes entre provincias a nivel nacional

Las adversas consecuencias de las nevadas en la Patagonia, la persistente sequía que se vive en buena parte del territorio nacional con particular incidencia en el NOA y NEA y los incendios,

También se abordó la situación de la Lechería

Además, se pensaban abordar varios de los asuntos de la agenda permanente del sector, incluidos en el documento de 14 puntos elaborado por la CEEA, tales como los Derechos de Exportación (retenciones), los reintegros a la exportación, las restricciones cambiarias, el acceso al crédito –fundamental para encarar la nueva campaña-, la situación de la Hidrovía a raíz de los anuncios recientes y los proyectos de ley de Humedales que de avanzar, van camino a generar una gran incertidumbre que postergarán la inversión actual y potencial. Estos temas quedaron para continuar la reunión en los primeros días de la próxima semana.

10/09/2020 – La Comisión de Enlace manifiesta preocupación por reuniones inconducentes

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifiesta su preocupación ante los escasos avances en la agenda del diálogo con el gobierno nacional a través del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Ing. Luis Basterra. Hemos sido respetuosos de las dificultades planteadas por la pandemia, sin embargo, hasta el momento pareciera que sólo han dilatado los tiempos y no se ha avanzado en cuestiones urgentes.

A lo largo de estos meses, la CEEA ha planteado en forma sostenida las principales cuestiones que afectan a los productores, en particular, la creciente ola de inseguridad que se vive en el ámbito rural y las dificultades para la circulación, fundamentalmente, en el tránsito interjurisdiccional entre provincias, así como entre múltiples municipios a lo largo y ancho del país. En todo este tiempo, el gobierno no ha tomado cartas en el asunto sobre estos temas en forma efectiva.

La enumeración de temas sectoriales irresueltos, como el acceso al financiamiento, las dificultades en la comercialización, los problemas que aquejan a las economías regionales, entre tantos otros, se complementa con otros asuntos de la agenda pública que también generan consternación entre los productores. Entre ellos podríamos mencionar la actividad irregular en el Congreso Nacional, cuyas Cámaras han llegado a sesionar en forma controversial, dando un verdadero espectáculo en lugar de atender los problemas de la gente, o la amenaza que pende sobre la Justicia y la división de poderes republicana.

Preocupa especialmente el avance sobre el derecho de propiedad que se manifiesta en las tomas de tierras en el Conurbano y en otros puntos del país. También el proyecto de ley que castiga la propiedad privada y la generación legítima de recursos bajo la engañosa y controversial denominación de “impuesto a la riqueza”.

17/09/2020 – La Comisión de Enlace ante las nuevas medidas del BCRA

Queremos advertir sobre las consecuencias negativas que las nuevas medidas dictadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) generaran sobre la producción agropecuaria y la economía argentina en general.

Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) insistimos en la necesidad de generar un horizonte de certidumbre para la inversión y la generación de empleo, por eso una vez más queremos advertir sobre las consecuencias negativas que las nuevas medidas dictadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) generaran sobre la producción agropecuaria y la economía argentina en general.

Las medidas publicadas en el Boletín Oficial crean nuevas limitaciones que terminaran afectando los precios que reciben los productores agropecuarios, producciones regionales y pymes de todo el país, sumando nuevos riesgos a la operatoria, al limitar la posibilidad de poder contar con el financiamiento adecuado que se requieren para concretar las operaciones de comercio exterior, a través de la prefinanciación de exportaciones.

También alertamos sobre los aumentos de precios de los principales insumos estratégicos, a causa de los mayores costos asociados con las medidas que impulsa a los importadores a reestructurar las deudas comerciales con sus proveedores, a partir de la restricción en el acceso al dólar oficial para que las empresas puedan pagar sus deudas comerciales.

21/09/2020 – Comunicado de la CEEA con relación a la Ley Ovina

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifiesta su apoyo al proyecto de Ley Ovina promovido desde la Mesa Ovina Nacional. Este proyecto, elaborado en el seno de las asociaciones que representan a toda la cadena, tiene como propósito darle impulso a una actividad que genera empleo, arraigo y desarrollo en las zonas más remotas de nuestro país, tan castigadas este invierno por las duras condiciones climáticas y las intensas nevadas, que provocaron una alta mortandad de animales.

28/09/2020 – La CEEA y la independencia de Poderes

En estas horas en que se dirime la independencia y la calidad de nuestra Justicia y del ordenamiento jurídico que enmarca las acciones públicas y privadas, es más necesario que nunca que cada poder de la Nación, pueda ejercer su función y su rol con absoluta libertad y autonomía.

29/09/2020 – Mensaje de la Comisión de Enlace a los productores en el marco de las protestas por las restricciones al tránsito interjurisdiccional

Desde la CEEA acompañamos y apoyamos a los productores cordobeses, mendocinos, puntanos, pampeanos, santafesinos y de todo el país en su trabajo diario y remarcamos la necesidad (y el derecho constitucional) a que se permita el libre tránsito de los productores entre las jurisdicciones del país.

En este sentido, consideramos que las restricciones impuestas por el gobierno de San Luis son un claro ejemplo de cómo se avasallan los derechos previstos en nuestra Carta Magna, que exceden al sector agropecuario -cuya actividad fue declarada esencial.

Desde la CEEA acompañamos dicha movilización y bregamos para que se llegue a un acuerdo y se defina un protocolo de ingreso que la provincia cumpla. Sin dudas, apoyamos la voluntad de los productores y de todos los ciudadanos de transitar y llevar adelante sus tareas, tanto como el derecho constitucional a trabajar y acceder a sus establecimientos para cuidar de los mismos.

Finalmente, desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias hemos pedido a los funcionarios de todos los niveles, en reiteradas oportunidades, que se habilite y asegure el tránsito interjurisdiccional en todo el país.

01/10/20 – Medidas aisladas e insuficientes

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias considera que las medidas anunciadas hoy por los ministros Guzmán, Kulfas y Basterra en relación con nuestro sector son insuficientes y no abordan la problemática real de los productores agropecuarios.

En las dos reuniones que mantuvimos con el Dr. Alberto Fernández, tanto en su condición de candidato como de presidente electo, sostuvo que su Gobierno no tomaría medidas que afectaran al campo sin consultar a la Comisión de Enlace. Este no ha sido el caso.

Una vez más reiteramos: los productores no somos los causantes de la dramática y persistente situación económica que atraviesa el país, y la falta de dólares es una consecuencia de las pésimas políticas de exportación que se han tomado, mirando solo la recaudación y desalentando el crecimiento de la producción exportable.

Consideramos que hay que pensar propuestas para producir dólares genuinos. Los anuncios no contemplan el crecimiento federal o armónico de las economías regionales para generar más empleo, crecimiento y financiamiento para mejorar la situación de los productores, más allá de lo que declamen los funcionarios.

Para ser claros: una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. En rigor, estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía.

El verdadero objetivo de las medidas, la reimplantación del diferencial, ha quedado expuesto.

06/10/2020 – La Comisión de Enlace lamenta el fallecimiento de Ramón Ayala

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Ramón Ayala, quien fuera Secretario General de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y Director del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).