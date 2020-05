La cocina en casa con carne vacuna es tendencia en la cuarentena

Saludar con un beso, un abrazo, compartir el mate, y juntarnos fuera de casa con la familia y amigos para comer un buen asado por ahora no es posible, y no lo será por un tiempo más.

Bajo el aislamiento social, obligatorio y responsable suceden varios cambios que no todos han notado. El confinamiento puso nuestras habilidades bajo un desafío. La cocina, y el cocinar, es uno de ellos.

Por varios años los mayorescontinuaron con el hábito de cocinar a diario. La vorágine del día a día no permitía a las generaciones más jóvenes dedicarle el tiempo necesario a cada uno de sus platos.

La “comida rápida”, la “comida en la oficina”, o “fuera del hogar” han sido descartadas. La cuarentena modificó la forma de relacionarse con la cocina. Permitiendo esto pasar momentos amenos en ella.La cocina en casa es tendencia en la actualidad.

Al contar con más tiempo en casase puede dedicaruna atención especial a la preparación de cada uno de losplatos a cocinar. Ello conlleva a la búsqueda continua de diferentes recetas.

Las redes sociales no se encuentran exentas en este panorama, promueven la cocina y el cocinar en el hogar nuestros propios platos. Fotografiar y publicar las preparaciones va más allá de los clásicos “Foodies” y generaciones más jóvenes. El #CocináEnCasay #CocinandoEnCasa son de los principales “hashtags” utilizados en la redes sociales con más de 140K de posteos.

Cuadro 1: Nivel de satisfacción respecto a diferentes atributos de la carne vacuna

La carne vacuna es un producto emblemático de la mesa de los argentinos. El argentino resalta y valora sus propiedades organolépticas, pero por sobre ello, tiene más deleite respecto a las cualidades del producto cuando se trata de cocinar.

Esto se puede observar en el cuadro 1 cuando se le pregunta al argentino que indique su nivel de satisfacción respecto a diferentes atributos de la carne vacuna que compra habitualmente

Su versatilidad, la facilidad de preparación y el tiempo que demanda su cocción son ventajas que reconoce el consumidor. Valorizando al producto más allá de sus características organolépticas y de su precio.

Como se dijo el asado fuera del hogar con familiares y amigos esta cancelado por ahora. Los restaurantes de carnes y parrillas se encuentran cerrados.

En el confinamiento la demanda por cortes para la parrilla se vieron perjudicados. Se siente la merma de la demanda de esos cortes en las carnicerías y supermercados. Esto se confirma dado que en las principales ciudades la mayor demanda de carne vacunaproviene de consumidores que viven en departamentos.

Pero el argentino no se da por vencido y se transforma. Sesiente un rico aroma a carne al horno, hamburguesas caseras, carne grillada o guisada, despertando la imaginación hasta de aquellos vecinos que tampoco viven tan cerca. Esta transformación se registra en las carnicerías y supermercados mostrando que los cortes para guisados, carne picada, carnes para horno, churrascos, milanesas, y cazuelas han tenido un aumento global en su demanda.

La cuarentena es una buena oportunidad para que el consumidorredescubra algunas recetas con cortes vacunos no tradicionales. En la actualidad no se come “osobuco en puchero”, el osobuco se cocina a las finas hierbas… Seguro que se tienen guardadas recetas y libros de sus madres y abuelas, que más allá de ser simples y no tienen ningún misterio ni secreto culinario, cualquier chef las podría transformar y adornar con glamour gourmet. De la misma manera, con sólo hacer un click en las redes sociales y páginas web se puede llegar a encontrar información de una enorme cantidad recetas de antaño sencillas y económicas.

Conocer y valorizar cortes no tradicionales permite ampliar la lista de comidas diarias. Son cortes rendidores si se los cocina con el método de cocción adecuado. No tienen nada que envidiarle a aquellos cortes tradicionales, que resultan familiares solo con nombrarlos e imaginarlo inmediatamente degustándose en una comida.

Es bueno reflexionar sobre esta cuestión en tiempos de cuarentena. Animarse a probar aquellas opciones que resultan un tanto desconocidas o fuera del radar gastronómico…

Tradicionales o innovadoras

En este marco, las acciones publicitarias y campañas de comunicación del IPCVA en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, como así también en la la página web www.carneargentina.org.ar se encuentran relacionadas con los #QuedateEnCasa y #CocináEnCasa. Esto permite darle difusión y circulación a los recetarios con carne vacuna, priorizando recetas con cortes alternativos y económicos.

Esto ya se ve reflejado en la página de Carne Argentina (www.carneargentina.org.ar) que ha registrado más de 40k visitas únicas mensuales. Principalmente en sondeo de recetas para realizar platos con nuestro tradicional producto.

Quienes visiten el sitio, pueden encontrar más de cien recetas con carne vacuna. Preparaciones tradicionales y no tradicionales que permiten en esta cuarentena cocinar en nuestras casas, y disfrutar de un rico plato de comida “completo”.

El volver a la cocina es algo que se enmarca dentro de esta cuarentena. Las habilidades en la cocina quedaron al descubierto en ella. El momento de la cocina se encuentra circunscripto en un encuentro con uno mismo en el que todos cocinan atreviéndose un poco más que de costumbre. Revalorizando y redescubriendo a la carne vacuna argentina.

