La Ceys informo sobre los daños que genero el viento del lunes 28

Las zonas que se vieron más afectadas fueron las abastecidas por los Alimentadores Nº 7, Nº 8 y Nº 9 que alcanza fundamentalmente la zona de la Av. Avellaneda entre Av. Pte. Perón y Av. A. Álvarez, Acc. Alte Brown desde Av. Urquiza hasta la Ruta Nac. Nº 5 y Av. Agustin Alvarez entre Av. Urquiza y Av. Mitre, debido a la rotura de un seccionador de alimentación principal producto de una descarga atmosférica, además de daños sufridos en cada alimentador en particular, ramas sobre la línea y puente cortado en el Alimentador Nº 8, falla en cable subterráneo Alimentador Nº 9 lo que a su vez impedía la reconfiguración del sistema como habitualmente se realiza; el Alimentador Nº 6, que abastece la zona suburbana, El Provincial, zona ex matadero, C. M. Naón y Fauzón, esta última una de la más afectada por caída de postes y corte de conductores de media tensión; alimentador 5R que abastece la zona de la Ruta Nac. N°5, Corbett y Patricios por cables cortados de media tensión en diferentes sectores.

Además de estos daños la gran cantidad de plantas caídas produjo también daños sobre las líneas de baja tensión, roturas de columnas en distintos sectores de la ciudad con la consecuente afectación del servicio a los que debieron sumarse un importante número de reclamos de usuarios individuales que vieron afectada la prestación del servicio por cuestiones propias de la tormenta (cables de acometida cortado, actuación de fusibles de acometida, etc.).

Gran parte del personal operativo se sumó al servicio de guardia de la CEyS a fin de poder ir reponiendo el servicio a los distintos usuarios, en primer lugar, reparando los daños sobre las redes en los sectores que afectaba al mayor número de usuarios para luego ir atendiendo los reclamos individuales.

El servicio comenzó a normalizarse a partir de las 17:50 hs. aproximadamente con la reposición del Alimentador Nº 7 luego los Alimentadores N° 9 y N° 8 a las 18:30 hs. y 19:30 hs. respectivamente; parte de los Alimentadores N° 5R y N° 6 siendo las 18:15 hs. y finalizando la reposición a las 20:00 hs. y 23:00 hs. respectivamente. En el día de la fecha se comenzaron a realizar las tareas de normalización de las redes afectadas, las que lamentablemente llevará varios días en recomponer.