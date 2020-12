Kicillof: «El coronavirus nos va ganando, pero desde el martes le daremos batalla”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que se aplicará la vacuna contra el coronavirus y si bien reconoció que hasta ahora el Covid-19 “nos viene ganando”, destacó que desde el martes, con la aplicación de la Sputnik V, “le vamos a dar batalla”.

“Para mí, la vacuna es un vaso de agua en el desierto. Finalmente, la ciencia –y en un tiempo récord- da respuesta a este problema que tenemos, que es el virus que nos va ganando. A partir del martes le vamos a dar batalla”, sostuvo.

“Vamos a empezar a vacunar el día martes al personal de salud. Hemos abierto una página web y el 2 de enero vamos a tener una app para celulares donde te vas a poder registrar. Ya se registraron casi 300 mil personas en la página vacunatepba.gba.gob.ar”, dijo Kicillof, sobre la campaña de información lanzada en Internet.

“En tres días, sin difusión, tuvimos una explosión en las inscripciones. La provincia de Buenos Aires vuelve a demostrar que está a la altura de lo que está pasando”, dijo en declaraciones a C5N.

En otro tramo, elogió a la ANMAT y al instituto ruso Gamaleya, en medio de la polémica por la falta de estudios técnicos publicados. “Yo me voy a vacunar. No en carácter personal; porque estuve en las terapias intensivas, todo el mundo me vio”, expresó Kicillof. Y criticó la existencia de “una campaña muy intensa de desprestigio y de generar incertidumbre”.

“A veces es una campaña directamente antivacunas. Si no hubiéramos traído la vacuna, habrían puesto el grito en el cielo. Trajimos la vacuna, no les gusta la que trajimos. Las redes sociales están llenas de eso, porque hay trolls y están los referentes del macrismo, todos trabajando en esa dirección. Eso hay que cortarlo”, advirtió.