Junín sumó hoy 10 casos más de Covid-19 y en la actualidad hay 61 pacientes activos

En el día de hoy diez personas de nuestra ciudad resultaron positivas para COVID 19. Se trata de tres hombres de 7 ,50 y 48 años, siete mujeres de 11, 95, 44, 46 12 y 59 años. Son todos contactos estrechos de personas con COVID-19 confirmadas días atrás. Se encuentran internados y aislados en instituciones de la ciudad.

e los 44 casos sospechosos que se sumaron hoy, cuatro personas resultaron positivas, se trata de los casos mencionados anteriormente. Once personas se descartaron en el día. Dieciseis personas son contacto estrecho de pacientes COVID+. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de COVID-19.

Los casos sospechosos no residentes corresponden a personas de la localidad de 25 de Mayo y Salto.

Vale recordar que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitan cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir.

Estadísticas al 21 de agosto

Aislados preventivos: 328

Casos sospechosos: 58

Casos sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín): 2

Casos confirmados: 61

Casos confirmados no residentes (hospitalizados en Junín): 4

Casos recuperados: 27

Casos recuperados no residentes (hospitalizados en Junín): 9

Casos descartados: 956

Casos fallecidos:1

Cumplieron aislamiento preventivo: 806

Fuente: La Verdad