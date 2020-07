Junín: Nuevo caso positivo y son seis en total

Luego que la Municipalidad anunciara el sexto caso positivo de coronavirus en nuestra ciudad en las primeras horas del día, y contando que aún quedan un buen número de aislados (con contacto estrecho con los infectados), mas los sospechosos, la desazón envuelve a Junín, que espera atenta la decisión provincial de quedar en fase 5 o volver a fase 4.

La realidad al comienzo de este domingo es que Junín cuenta con seis casos confirmados de coronavirus. El último, un hombre de 39 años, trabajador del Servicio Penitenciario que no tiene vínculo estrecho con los anteriores casos. El mismo se encuentra internado y aislado en una clínica privada de nuestra ciudad.

Recordemos que ayer sábado se comunicó oficialmente que una joven de 23 años y una mujer de 49 años dieron positivo de Covid-19.

Se trata de un joven y una mujer, hijo y esposa respectivamente, y contactos estrechos de una de las personas confirmadas con COVID-19 días atrás. Ambos se encuentran internados y aislados en una clínica privada de nuestra ciudad.

Asimismo, hoy le realizarán un hisopado a una mujer de 80 años que tuvo contacto directo con uno de los contagiados.

Tal como indicó el intendente Pablo Petrecca, la Fase 5 está a prueba una semana, por lo que no se descarta, debido a los reiterados casos positivos, que la ciudad retroceda a Fase 4.

Cinco casos sospechosos

Una persona no tiene antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de COVID-19.

Los casos sospechosos no residentes corresponden a una persona de la localidad de Colón y otra de Baigorrita, sin antecedentes epidemiológicos.

Vale recordar que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitan cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir.

Estadística al 11 de julio

Aislados preventivos: 63

Casos sospechosos: 5

Casos sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín): 3

Casos confirmados: 5

Casos confirmados no residentes (hospitalizados en Junín): 1

Casos recuperados: 5

Casos recuperados no residentes (hospitalizados en Junín): 5

Casos descartados: 421

Cumplieron aislamiento preventivo: 609

Las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje al exterior, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de COVID-19, y se encuentran sin síntomas.