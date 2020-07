Juan Pablo con solo 6 años nos cuenta como es su pueblo de 3.000 habitantes

Un pequeño de tan solo 6 años de edad en un trabajo que le ha solicitado su docente de la EEP N° 6 “Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Leandro N. Alem en el norte de la provincia de Buenos Aires, cuenta hasta podría decirse con lujo y detalles como es ese centro urbano.

Acompañado de su madre que se encargó de la filmación y elegir los lugares, el pequeño «Jumapi» describe como es su pueblo y donde señala que por allí han pasado la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex diputado Ricardo Alfonsín, el ex gobernador Eduardo Duhalde, el ex Gral. Ongania, el gran maestro de tango “Mariano Mores” o “La Sole”.

También detalla que en materia deportiva el pueblo fue visitado por el piloto de automovilismo deportivo Emilio Satriano, el paso del “Ruso” Verea como arquero de uno de los dos equipos de fútbol que tiene el pueblo (Club Social y Deportivo Irigoyen, y Club Social, Recreativo y Deportivo Leandro N. Alem), o el gran ciclista medallista olímpico Juan Curuchet.

Juan Pablo también describe dos obras del artista Francisco Salamone que construyo en la localidad, además de contar el diseño arquitectónico que poseen varias de las viviendas del lugar ya con varias décadas.

Lo más atrayente con lo que se queda impactado Juan Pablo es cuando visita un museo de antigüedades que tiene el lugar o cuando escucha a su abuelo “Pepe” que le cuenta sus labores como ex empleado ferroviario.