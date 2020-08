Intensa busqueda en Junin de una mujer desaparecida hace mas de 10 días

A medida que pasan las horas, la desaparición de Rosa Fernández genera mayor incertidumbre. La policía, en un gigantesco operativo para este tipo de causas, busca por diferentes lugares, realiza rastrillajes con un sinfín de recursos e intenta recabar testimonios que pueden ser vitales para encontrar el punto final a esta historia.

Ayer hubo una ardua tarea por diferentes sectores en cercanías de la Ruta 188 y hoy se continuará de la misma manera en diferentes barrios de la ciudad como el Municipal, La Vaca, San Jorge, entre otros. Asimismo, también habrá rastrillajes en la Laguna de Gómez, el Puente de Lincoln y el Carpincho como para ir descartando diferentes sectores que podría haber estado la mujer de 29 años desaparecida el domingo 26 de julio.

En medio de este panorama y en plena pandemia, la Secretaría de Seguridad, pasó a trabajar en la Comisaría Segunda a raíz de la búsqueda de Fernández.

Grupo La Verdad, dialogó anoche con Andrés Rosa, secretario de Seguridad del Municipio quien explicó que “hay que tratar de que no nos traicione la ansiedad. Aparecen siempre distintos testimonios y nos hacen trabajar en dos o tres hipótesis muy fuertes. Por momentos estamos cerca y por otros momentos no. Al momento no hay aprehendidos, sí están tomando testimonios.

Sinceramente se está trabajando con mucho profesionalismo, con recursos humanos, con el fiscal estamos en continua comunicación. No falta nada. Y en medio de una pandemia, que no es poco”.

Consultado sobre la posibilidad de que aparezca con vida, explicó que “la estamos buscando con vida más que nunca y sabemos que la vamos a encontrar. Hay testimonios y nos llevan en esa dirección”.

En relación a la tarea que realizará hoy, desde horas tempranas, contó que “a las 8 nos juntamos todos en la comisaría Segunda para continuar con los rastrillajes. Van a venir dos psicólogos que van a realizar un trabajo importante. Estamos contando con el acompañamiento y con el recurso que brinda la Provincia de Buenos Aires. Y desde el orden local estamos directamente instalados en la Segunda, sin descuidar el tema del COVID. Parece inaudito pero es real”.

Seguidamente amplió diciendo que “vamos a estar en la Laguna de Gómez, Puente de Lincoln, los bomberos van a estar en el Carpincho, y en la ciudad sigue la recorrida por el barrio Municipal, La Vaca, San Jorge, entre otros. Son grandes los espacios pero tenemos más de 100 policías trabajando. Está José Gil que es Jefe de Zona, que tiene asiento en Pehuajó y nos acompaña en esta difícil tarea, estamos usando todos los recursos”.

En el final dijo que “hay que mantenerse activos, y seguir con el rastrillaje. Hoy (por ayer) los canes también hicieron su aporte. La policía científica también acompaña, todos estamos en la misma causa. Por ser la búsqueda de un paradero es muy voluminosa, de las más importantes que vi en mi carrera. No vamos a parar hasta que aparezca con vida”.

Panorama de la mañana

Un dato llevó a la policía a llegarse hasta Ruta 188, en el tramo comprendido entre las rutas 7 y 65: se halló una sábana que podría tener manchas de sangre. La misma fue derivada a la Policía Científica para su análisis, luego de rastrillar toda la zona, en el marco de los operativos desplegados en toda la ciudad en la búsqueda de Rosa Fernández, la joven de 29 años desaparecida desde el domingo pasado.

De todos modos, a simple vista, se estimaba que se trataban de manchas de pintura. Incluso, los perros abocados a la búsqueda, no siguieron ningún rastro de Rosa.

“Hoy se rastrilló toda la zona hasta el Campo La Cruz y estuvimos en un lugar concreto detrás de la Casita del Saber, ubicada sobre avenida República, porque había un pozo donde habían encontrado vísceras que serían aparentemente de animales”, explicó el director de Seguridad municipal, Luis Chami.

Según detalló, los 140 efectivos que se lanzaron a las calles ayer a la mañana, en una búsqueda ya desesperada de la joven, también estuvieron en el predio del ferrocarril para periciar un automóvil secuestrado y revisaron en forma exhaustiva la cava ubicada detrás de la Unidad Penitenciaria.

Ayer se cumplieron diez días de la desaparición de Rosa Fernández, de 29 años, madre de cuatro hijos. No se sabe nada sobre su paradero, después que se retirara de su domicilio ubicado en Chile al 600, el domingo 26 de julio alrededor de las 18.