Incertidumbre: Preocupa desabastecimiento de insumos, principalmente en construcción, metalmecanica y agro

En las ultimas horas comerciantes y consumidores se encuentran en una diyuntiva: ciertos productos no estan siendo entregados o en tal caso hay un importante retraso de hasta un mes, con la implicancia que ello trae.

Se trata de insumos para la construcción, industria metalmecanica, herrería, y provisión para algunos sectores del agro como alambrados, buloneria, entre otros.

Informaciones a la que accedió El Regional Digital enfatizan que los proveedores locales están entregando chapas, perfileria a cuenta gotas, y otros directamente no están entregando por que se han quedado sin insumos.

En un corralón de materiales de la ciudad se informo que ante la demanda que tiene la construcción, señalaron que hoy podrían estar vendiendo 30 equipos de ladrillos al mes, apenas recibimos un solo camión para poder abastecer.

En el lugar al ingresar un cartel reza “no hay cemento”, e informaron que las siderúrgicas han informado que no están entregando hierro de construcción.

En el sector buloneria se les esta haciendo difícil ya hacerse de mercadería para reponer y desde la industria metalmecanica mientras tienen una demanda de compra por parte de productores agropecuarios, estas están lidiando para hacerse de chapa, hierro y otros insumos, lo que retrasa la producción y con ello la perdida económica y el aumento de costos.

En agosto de este año mira lo que adevertiamos desde El Regional Digital

Luis Valinoti, Delegado de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, ante la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, FEBA y Adiba, analizo la situación con El Regional Digital, recordó que esto viene profundizándose desde hace tres meses a la fecha, donde ya productores de alimentos han solicitado finalizar con “Precios controlados” por un posible desabastecimiento.

En su análisis Valinoti señalo que tiene que ver por la pandemia, y con el aumento de la demanda, dada por circunstancia económicas y reconoció que varias empresas o comercios tienen faltante de productos.

Es que ante lo cambiante que esta la economía, quien tiene pesos quiere hacerlo valer y lo traslada a bienes durables, y grafico que un productor de granos podrá tener un tiempo mas su cosecha en un silo, pero un productor ganadero no, y esa renta sabe que la tiene que movilizar rápidamente, explico.

Para el directivo de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, las causas no están muy claras, sabemos que empezó por la falta de produccion con la instalación del DNU presidencial, pero ahora se da una incertidumbre económica, fundamentalmente en las ultimas 4 semanas, donde las industrias producen pero no venden, subrayo.

Valinoti informo que desde el Nucleamiento se esta pidiendo a las grandes industrias que es lo que esta pasando y desde la UIA (Unión Industrial Argentina), aseguran que se va a ir normalizando.

Consecuencias

Finalmente Luis Valinoti resalto que esta situación trae consecuencias importantes en la economía local, donde en el sector de servicios ya el albañil se esta quedando sin poder trabajar por no contar con materiales, un alambrador no puede avanzar por no contar con el insumo necesario para su trabajo, en si pega en distintos sectores productivos y de seguir asi, ira hacia otros sectores, esperemos que cambie.