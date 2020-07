Hablando del día de la Independencia: En Alem no dejaron ingresar a una mujer con el permiso correspondiente de transito

Muchos son los mensajes que este jueves 9 de Julio se reparten en redes sociales y correos electrónicos conmemorando el 204° aniversario de la gesta de independencia que se dio en la denominada Casa de Tucuman en el 1816.

Sin embargo este año y y en esta fecha conmemorativa tiene a los argentinos en cierta manera sin esa independencia, por ejemplo de transitar, ya que existe un DNU presidencial que impone un asilamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), compuesto por cinco fases, y donde en esta pandemia cada gobernador y jefe comunal, impone su propia idea y no el sentido común.

A que nos referimos, a la ya conocida situación que se da en la provincia de San Luis donde productores rurales no pueden ingresar a su explotaciones arrendadas, o la decisión que esta tomando Santa Fe de que prohibiría el ingreso de quienes provienen de Buenos Aires, entre otras situaciones de idénticas características.

En la mañana de hoy jueves 9, a la hora 11 se dio un hecho en la vecina localidad de Leandro N. Alem, subre ruta nacional 7, km 303, que está en fase 5, y donde una ex residente de dicho pueblo de 3 mil habitantes, que actualmente en la ciudad de Junin, las autoridades de policía en el control de ingreso en el Acceso “Martin de Irigoyen”, no le permitieron el ingreso, cuando permiso en mano la mujer iba a visitar a su madre, que vive sola.

La vecina en su cuenta facebook posteo su indignación

“Llegar a la entrada de mi pueblo y q no t dejen entrar p ser de junin estando en face 5 y no ver a tu mamá mayor de edad sola ..y la repuesta fue porq tenemos 2 casos positivos..fuimos c todos los cuidados. Me pregunto y la gente q viene a Junin o los comisionitas no vuelven a su pueblo.!! Sé q hay q cuidarse y cuidar a los demás. Acaso esto no es vivir presos de un sistema? Totalmente triste indignada y cansada como muchos de esta pandemia. Fuerza mamita ya vamos a estar juntos y en libertad!!!”.

Cabe destacar que tanto Junín como Alem, están en situación de Fase 5. En Leandro N. Alem se reporto un caso de covid-19 con el fallecimiento de una mujer, situación que aun a mas de un mes de dicho caso, los vecinos de Alem tienen interrogantes no respondidos sobre el mismo y en como se condujeron las autoridades municipales.