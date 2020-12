Furia en automotrices por faltantes (y empleados celebran por no tener que pagar Ganancias extras)

La reforma tributaria tiene que hacerse cuanto antes. La Casa Rosada -o, mejor dicho, todo el oficialismo- demora pero deberían saber que eso ya está teniendo consecuencias muy fuertes en la reactivación económica.

Lo que está ocurriendo este fin de semana largo en las automotrices es muy representativo de la inoperancia de la dirigencia política en los últimos 10 años:

1. Los empresarios automotrices están furiosos porque no pueden trabajar este fin de semana largo por falta de insumos para las autopartes y el ensamblado de vehículos.

2. Pero los trabajadores pedían no trabajar porque prácticamente todo lo ganado por horas extras se lo iba a llevar el impuesto a las Ganancias.

«¡Si Perón viera lo que están haciendo!», se suele resumir sobre esta nueva camada de «peronistas»...

Es muy interesante leer lo que hace semanas viene advirtiendo el periodista de Ámbito Financiero, Horacio Alonso, muy comprometido a seguir el minuto a minuto de una de las industrias más importantes del país. Veamos:

1. En 3 automotrices me cuentan que tienen cientos de autos parados en el puerto desde hace más de 2 meses. No se los liberan porque eso implicaría que el Banco Central entregue divisas. Aunque ya no es tema de tapa, las trabas a las importaciones siguen duras. 2021, allá vamos.

2. «Con la soja en 430, el año q viene no van a faltar dólares». Lo dijo José Alonso, CEO de Mirgor. Dato clave porque de eso depende la reactivación. La empresa planea aumentar exportaciones e invertir US$25 millones. Me apostó que el mercado de autos va a llegar a 500.000 unidades 0km en 2021.

Entonces, Guillermo Laborda le respondió en Twitter: «Yo que el CEO de Mirgor tendría un plan B».

3. Muchos problemas en autopartistas. Algunas, críticas. El Central no les libera US$ para importar matricería que se usa para fabricar y nacionalizar piezas. Si no se localizan, se tienen que importar más autopartes y eso va a demandar más US$. El Estado, encerrado en un laberinto.

4. País ridículo: Toyota iba a trabajar el finde largo por gran demanda de Hilux. No lo hará por falta de piezas. Un mala noticia, no para todos. Muchos operarios «festejan» porque no querían hacer horas extras porque les sube lo que pagan de Ganancias y no les conviene. Esto hace el abuso fiscal.

5. ¡Atención! Toyota iba a trabajar el finde largo por el pico de demanda pero por falta de piezas suspendió producción. No llegó un barco. Volverá a producir el martes. El sábado pierde fabricación de 290 Hilux y el lunes 560. Justo un modelo que tiene 5 meses de espera. Logística complicada.

6. El martes Ford anunció una inversión de US$580 millones. Hoy tuvo que parar la producción en Pacheco por desabastecimiento de autopartes. Este país sobrevive de milagro.

7. ¡Atención! Los problemas en automotrices por desabastecimiento de piezas se amontonan. A lo de Toyota, se le suma Ford que hoy paró la producción por falta de autopartes. Todos están trabajando al límite, sin stock de seguridad, y cualquier demora hace crisis. Un sector atado con alambre.

8. Otra automotriz que se queda sin autopartes para fabricar. Tercera en la semana. Se trata de Peugeot-Citroën, que el jueves paró producción. Venía suspendiendo procesos días previos pero tuvo que paralizar actividad total porque se agravó situación. Así se trabaja hoy en Argentina (cuando se puede…).

Es decir, Alberto Fernández (presidente), Miguel Pesce (BCRA), Martín Guzmán (Economía), Mercedes Marcó del Ponto (AFIP), Cecilia Todesca Bocco (Gabinete) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) pueden continuar eligiendo no hacer nada al respecto pero deben saber que su falta de respuesta está generando problemas muy graves en un momento en que los puestos laborales se necesitan como agua en el desierto. No es muy difícil de entender…

Fuente: Urgente 24