Fabricantes de maquinaria frenan las fábricas pero aclaran que habrá repuestos y asistencia para la cosecha

«Estamos en cuarentena total», destacó Nestor Cestari, presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).

La Cámara informó que luego de consultar a la Secretaría de Industria de la Nación se les notificó que la situación de la pandemia es de enorme cuidado y peligro y que, fundamentalmente, todos debemos colaborar y cumplir estrictamente lo indicado en el Decreto Nacional de aislamiento.

«Las plantas están cerradas y la gente no está trabajando en la fábrica, en la administración y los dueños no están en la empresa, es acatamiento total», explicó Cestari.

El titular de CAFMA agregó que perjuicio es grande dado que es una época clave para el sector, que está entrando en la cosecha, pero que ahora «lo importante es preservar la vida». «En esto no podemos no estar de acuerdo con la decisión del Gobierno», comenta.

De igual manera, los fabricantes de maquinaria agrícola aclaran que «la cosecha no espera y hay muchas actividades que no pueden parar». En este sentido, en caso de emergencia las empresas del sector están disponibles por reparaciones o repuestos que necesiten contratistas y productores: «Nos gustaría acompañar de una manera más directa pero no podemos».

«No podemos entregar unidades que tenemos disponibles en la planta ni enviar maquinaria para la exportación», grafica Cestari en referencia al acatamiento total de la cuarentena en el sector.

«Nos estamos ordenando para estar más unidos. Vamos a empezar a hacer teleconferencias y mandamos un comunicado a todos los socios de Cámara», comenta Cestari. «La cuarentena es para todos y en lo nuestro es total».

Comunicado que se envió a los socios:

Estimado Asociado de CAFMA:

En el marco del Decreto Nacional 297/2020 de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde CAFMA se solicitó al Gobierno Nacional aclaración de los alcances respecto de algunas tareas que normalmente realiza el sector fabricante.

Desde la Secretaría de Industria de la Nación se nos informó que lamentablemente la situación de la pandemia es de enorme cuidado y peligro y que, fundamentalmente, todos debemos colaborar y cumplir estrictamente lo indicado en el Decreto Nacional de aislamiento.

Además, señalan, que con respecto al sector, las limitaciones de actividades están en el art 6, punto 13, es una situación de fábricas cerradas, concesionarios cerrados, sin actividades transaccionales de ningún tipo.

Se aclara, que solo, excepcionalmente, se puede asistir a un cliente en un servicio de reparación y entrega de un repuesto, con el mínimo movimiento posible e indispensable de personal.

El Gobierno Nacional cuenta con la industria nacional de maquinaria agrícola para enfrentar esta situación.

Finalmente se remarca que la sociedad argentina está en cuarentena, las fábricas están en cuarentena con empleados y empresarios en cuarentena y señalan que no es tiempo de ningún oportunismo económico.

La Comisión Directiva de CAFMA se encuentra en asamblea permanente y solicita a sus asociados el mayor acompañamiento posible en este momento argentino.