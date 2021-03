Equilibrio: Cuando el medio ambiente y la producción ganadera transitan la misma senda

Se desarrolló una nueva Jornada virtual de ganadería del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna – IPCVA- este miércoles 17, en el sud oeste bonaerense en el partido de Guamini donde se analizó un ciclo completo en ganaderia, en el establecimiento Santa Elena, al sur de las lagunas “las encadenadas”, sobre la ruta nacional 33.

La empresa agropecuaria, hoy ya es cuarta generación familiar, y en la actualidad entre campo propio (58%) y alquilado (42%) 2.268 has. en Guamini y 794 has. en Daireaux, la que se divide en un 60% ganadero y el 40 restante agricultura.

Además la empresa cuenta con una cabaña de reproductores Aberdeen Angus, lo que le ha permitido una evolución en los rodeos.

En la apertura el presidente del IPCVA Ing. Agr. Juan José Grigera Naon tras dar la bienvenida a la nueva Jornada, denominada “Ciclo completo en sistemas mixtos”, además de agradecer al propietario del establecimiento Santa Elena y a los investigadores del INTA, destaco que “uno de los principales objetivos de esta Jornada fue mostrar cómo se logran mayores índices reproductivos”.

La jornada luego de la presentación del establecimiento continúo con distintos expositores de INTA como el Med. Vet. Horacio Verger, Director del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, la exposición de trabajos de investigación y prácticas sostenibles por parte de técnicos de la EEA Naredo, además de paradas virtuales a campo, y respuesta a preguntas de los más de 600 asistentes a la jornada vía virtual.

El planteo ganadero de Santa Elena

Fue el Ing. Agr. Ricardo Comisso, propietario de la empresa agropecuaria, quien describió a la empresa y el desarrollo de la misma, iniciada en 1900 por su abuelo; hoy la integra junto a su esposa y sus tres hijos y cuatro personas ocupadas y comento que “la cabaña surgió como una necesidad de abastecernos de animales que se adapten al ambiente y a las condiciones de producción que se requería”, dijo.

En ese marco el empresario agropecuario explico cómo es la proyección resuelta para este año 2021, donde la administración se realiza desde Santa Elena, donde está la cabaña, la recría de vaquillonas para reposición, recría de machos, el engorde, y agricultura ya que es un 90% con esa aptitud.

Mientras que los demás campos son satélites dentro del esquema que poseen y que reciben terneros al destete, vacas de refugo y también se envía reposición. En tanto que en Daireaux donde es más ganadero, se realiza cría.

Agricultura

Por su parte, su hijo Federico Comisso comento como son las rotaciones de la empresa y los recursos con los que cuentan.

Sobre el manejo de los suelos agrícolas en Santa Elena 1462 has. se basan en cinco premisas: siembra directa (30 años), mantener el suelo cubierto, diversificar cultivos, mantener raíces vivas el mayor tiempo posible e integración del animal a los planteos agrícolas.

En cuanto a las rotaciones son 4 años de pasturas permanentes y 6 años con cultivos agrícolas (centeno, girasol, trigo, -avena/vicia- maíz girasol, trigo y cebada). A los verdeos de invierno se les da 3-4 pastoreos por temporada, mientras que a los cultivos de cobertura solo dos pastoreos.

Rindes promedios de los últimos 10 años

Trigo: 3.439 kg/ha, Cebada: 3528 kg./ha, Girasol: 1.997 kg/ha. y Maiz: 6524 kg/ha.

Ciclo completo

El sistema se divide en la categoría Cría con vacas de 36 meses en adelante, vaquillonas desde el primer y hasta el segundo tacto, vaquillonas desde el destete hasta el primer tracto, vacas CUT, toros puros de pedigree (Los vientres que se guardan son PC y la preñez excedente se vende con garantía)

Por su parte la categoría invernada o engorde, novillo 1 desde el destete hasta los 18 meses de edad, novillo 2 desde los 18 meses en adelante, vacas vacías y secas, vaquillona de rechazo, toros de refugo. El porcentaje de preñez es del 93%, parición 90% y destete 87%.

En cuanto al pastoreo, en campo agrícola se realiza en “células” con 2-3 días y un descanso de 45-90 días según estación. En los lotes ganaderos el mismo manejo con un descanso de hasta 120 días.

La invernada de hembras, las vaquillonas se realiza el destete en marzo sobre pasturas, y continúan hasta los 14 meses de edad, donde se hace selección funcional para entorar con un peso mayor a 260 kilos.

En tanto que la invernada de machos, el destete se hace en marzo sobre pastura, verdeo de invierno hasta septiembre (sin encierre ni suplementos), pasan a pasturas. Lo que se termina a campo se vende; y sin terminar va a corral 40-90 días. Ingresan con 360 kilos y salen con 420/430 kilos para el mercado. El promedio del engorde es de 68 días.

Producción de Carne

En este ítem el productor agropecuario Ricardo Comisso detallo que la ganadería está distribuida en cuatro establecimientos, siendo Santa Elena con una producción de carne de 323 Kg/ha, La Angelita 300 kg/ha. de carne, San Marcos con 160kg/ha. y Santa Teresa 140kg/ha.

Comentarios finales

Desde la empresa subrayaron que si no es rentable no es sustentable y puntualizaron que es más rentable y menos problemático trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza.

También apuntaron que la planificación es clave para trabajar menos y lograr más, a lo que agregaron que el campo es un negocio y como tal debe generar un beneficio económico que permite una buena calidad de vida para todos los que participan en él.

