Enfrento a la policía: “Hace 200 días que estoy sin trabajar, no soy un delincuente”

La falta de rumbo que tiene el gobierno nacional en el manejo de la pandemia, termina con el enfrentamiento entre trabajadores argentinos. Un ejemplo de ello es el episodio sucedido con un comerciante de Bragado atrincherado que enfrentó a los oficiales de policía en la puerta de su predio.

El hecho ocurrió hace algunas horas cuando una denuncia anónima movilizó a la policía hacia una cancha de Fútbol 5 donde el comerciante se resistió a firmar la infracción por violación de la normativa de aislamiento.

«Hace 200 días que estoy sin trabajar, no soy un delincuente y no voy a firmar nada. No se dan cuenta que la gente está podrida», exclamó el propietario del lugar y que se puede escuchar en el video publicado por el sito Bragado Informa.