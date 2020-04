Enfrentando la pandemia: En 9 de Julio el sistema educativo asiste a 15.500 alumnos de manera virtual

La pandemia de Covid-19 que obligo al Estado nacional tomar la drástica medida de cuarentena en aislamiento, afecto al sistema educativo del país, que obligo a ministerios y equipos directivos de las modalidades de estudios dar una respuesta a tantos días de no presencia en las aulas, y si acudir por medio de herramientas como las TICs, servirse de las mismas y alcanzar a millones de alumnos material de estudio y aprendizaje.

En ese orden, en 9 de Julio, la Inspectora Jefe Distrital de 9 de Julio, Liliana Vallabriga, informó en dialogo con el programa radial, Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer que desde el mismo momento en que se suscitó esto, se comenzó a trabajar entre equipos directivos y docentes, con muy buena respuesta, en enviar material a los alumnos vía e-mail, WhatsApp, redes sociales, etc., pero había un grupo de alumnos que no estaba teniendo acceso a este sistema, y en el día de ayer que desde el organismo provincial se ha comenzado a entregar cuadernillos remitidos por la Provincia de Buenos Aires, como así también desde Nación, informo.



Vallabriga detalló que en 9 de Julio se cuenta con una matrícula de 15.500 alumnos en todos los niveles, desde el Nivel Inicial hasta el Superior, y solo unos 1.000 alumnos son a los que no se podía llegar vía virtual, son algunos alumnos de la ciudad, localidades que no tienen buena conectividad o el área rural, cuyos alumnos viven en campos. El docente via la clase y ellos trabajan desde sus hogares, informo.

De esta manera junto a la labor del Consejo Escolar cuando este entrega bolsones de alimentos, también se efectúa la entrega de los cuadernillos, destinados a aquellos chicos que no poseen conectividad a Internet, explico Vallabriga, quien agrego que el trabajo le permite al alumno, hasta poder llegar a realizarlo con sus padres, lo que no es un imposición por parte del sistema.



En otro orden, la directiva de educación, informo que aquellos alumnos que adeudan materias, y que debían hacerlo en marzo último, también se está trabajando para que ese alumno pueda rendir de manera virtual, sostuvo.Finalmente evaluó que esta situación le ha servido al sistema educativo ponerse a prueba para poder responder con las distintas herramientas tecnológicas y digitales; donde vemos que ha sido muy satisfactorio, por lo que de aquí en adelante nos encontraremos sirviéndonos de muy buena manera de estas formas para el trabajo y el estudio, apunto en dialogo periodístico.