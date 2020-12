Encontraron un alacran en la ciudad

Una familia nuevejuliense se vio sorprendida este martes en horas de la tarde cuando en su vivienda se encontraron con un alacran, el que rapidamente lograron capturar y colocar en un frasco para entregar a la autoridad sanitaria de zoonosis de 9 de Julio.

Según el propietario de la vivienda donde el aracnido fue encontrado en una de las habitaciones, y donde se acciono rapidamente en que no se escapara, «luego me informe googleando que no sería de los venenosos, con los que hay que tener cuidado, es uno de pinzas delgadas, describio a El Regional Digital.

Los escorpiones o alacranes son un orden de artrópodos de la clase de los arácnidos. Están provistos de un par de apéndices en forma de pinza y una cola acabada en un aguijón provisto de veneno.​Se conocen unas mil cuatrocientas especies en todo el mundo.