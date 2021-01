En un nuevo operativo policial se secuestran motos y la detención de un hombre

La Estación de Policía 9 de Julio a cargo del Sub Comisario Bruno Sbrissa informo que en la mañana de este miércoles en el marco de un operativo en prevención de delitos y faltas en general llevado a cabo en la interseccion de ruta 65 y Urquiza de este medio dispuesto por el Jefe de Policía de Seguridad de 9 de Julio Comisario Inspector Gustavo Quemehuencho en concordancia con el Sub Secretario de Seguridad Señor Marcelo Hoesse , personal de la Estación de Policía de 9 de Julio con la colaboración de Personal de Transito de 9 de Julio, SUB DDI Bragado, Destacamento Vial de 9 de Julio, Grupo Motorizada de 9 de Julio y Patrulla Rural de 9 de Julio donde se procedió al secuestro de 5 motovehiculos por falta total de documentación (Infracción Ley 24.449) y a labrar varias infracciones de transito por Infracción a la misma Ley tomando intervención el Juzgado de Faltas Local.

Asimismo se procedió a la detención de un masculino 33 años de edad con domicilio en Capital Federal el cual poseía un pedido de Captura Activa del año 2016 por el delito de ROBO a solicitud del Juzgado Criminal de Instrucción nro 34, Secretaria 117 de CABA, de quien se espera cual es la resolución que tomara para con el aprehendido.