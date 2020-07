En UATRE piden discutir salarios en todas las actividades porque ninguna actividad se paró

El pasado jueves 16 del corriente la UATRE desarrolló su 57º Consejo Asesor Central de manera virtual cumpliendo con el normal funcionamiento de la organización sindical. El encuentro contó con la presencia del Secretariado Nacional de UATRE y Consejo Directivo de OSPRERA que fueron informados por los consejeros de la situación gremial que atraviesa cada provincia.

Además, se puso en conocimiento a los integrantes del Consejo lo actuado en el primer semestre del año de organizaciones que trabajan junto a UATRE como OSPRERA, RENATRE, la ART Mutual Rural y la Comisión de Trabajo Agrario (CNTA), informaron desde el gremio de los trabajadores rurales del país.

Al respecto Ramón Ayala, Secretario General de UATRE, subrayo “este encuentro me da la oportunidad para destacar una vez más que los trabajadores rurales merecen ser reconocidos como trabajadores imprescindibles, porque lo son y porque lo han demostrado, porque no dejaron ninguna cosecha sin levantar e hicieron posible que no falten los alimentos en la mesa de los argentinos”.

“En consecuencia, pido al Gobierno no un bono especial por única vez como se ha concretado en otras actividades, reclamo que nos permitan discutir salarios en todas las actividades porque ninguna actividad se paró y nuestros trabajadores merecen el ajuste salarial acorde con estos tiempos”.

“Felicito a todos los compañeros participantes del evento y a los consejeros que pudieron exponer las problemáticas de sus provincias, demostraron la seriedad con que se está llevando a cabo la actuación de la UATRE en medio de esta pandemia, que ha prácticamente paralizado el país”.

“Quiero saludar especialmente a los compañeros de Río Negro por su acción gremial en defensa de la zona desfavorable y a los de Misiones por haber logrado junto con el compañero Carlos Figueroa ser el único gremio en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)” y concluyó “espero que pronto nos podamos encontrar y sigamos trabajando como hasta ahora, siempre en defensa del trabajador rural y su familia”.