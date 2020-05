En tiempo de pandemia: Chivilcoy campeon mundial de ciudades bonaerenses

Durante esta cuarentena se pusieron de moda los “mundiales” , unos torneos donde dos “equipos” se enfrentan y la gente vota para decidir quien pasa a la siguiente instancia. En este mundial de ciudades de la provincia de Buenos Aires, Chivilcoy llego hasta la final enfrentandose a Olavarria.

El mundial fue ideado por la usuaria de twitter @unfarol , “el torneo más picante del condado” y donde el team chivilcoyano se consagro campeon.

Después de la repercusión que tuvo a nivel nacional el “mundial de ciudades bonaerenses’ hablamos con los chivilcoyanos que impulsaron desde “resistencia Chivilcoy” una movida que sorprendió las redes, con casi 120.000 votos en la final entre Chivilcoy y Olavarría.

Se trata de Tato Acosta y Nahuel Lopardo a quienes convocamos para que nos cuenten como fue que surgió la situación que vivimos estos días, donde participaron figuras del espectáculo, del deporte y hasta los dos intendentes.

A dejar todo en las últimas horas de batalla pic.twitter.com/d7tQ57MbJc — Nahue (@nahulop) May 1, 2020

Ambos jóvenes, cercanos a las tres décadas, llevan muchos años de amistad, gestores de “La única” fiesta de disfraces que perdura anualmente en Ozono; pero Nahuel Lopardo vive y cumple el aislamiento en CABA, mientras que Tato Acosta, reside en Chivilcoy.

Ante esta repercusión, LA RAZON envió a ambos, los interrogantes que se nos plantearon a través de las redes, “hacemos un vivo” dijeron los chicos y de esa manera pudimos resumir esta posibilidad de que Chivilcoy es el campeón Mundial de Ciudades de la provincia, idea de una twitera llamada Marta Merlo, que reconoció que nunca imaginó una respuesta tal alta.

-¿Cómo surgió la idea de unirse a este mundial?

Tato : La idea de unirse al mundial fue pura casualidad, tal vez haya sido el nombre el que me llamo la atención ya que era «el mundial más picante del condado» en donde competían la mayoría de las ciudades de la provincia de Buenos Aires …

Y como uno es de Chivilcoy y quiere mucho a su pueblo, empezó una campaña para conseguir votos, primero con amigos y luego mucha más gente se fue sumando

.¿Cómo se comenzó con la arenga y empezar a juntar la gente?

TA: La arenga comenzó en Octavos de final contra la ciudad de Mercedes cuando note que otros usuarios de dicha ciudad empezaron a publicar cosas como «Donde queda Chivilcoy» o «Que es un Chivilcoy» por medio de tweets.

Ahí fue cuando decidí responder algunas de esas chicanas, y empezamos a editar junto a Nahuel Lopardo algunos videos de corta duración e imágenes, para gastarlos un poco.

Lo que nos dio un rápido reconocimiento en la ciudad, porque eran videos muy divertidos y a la gente le llamo mucho la atención y así fue que todos se empezaron a unir y participar

-¿Como hacían los videos?

NL : El proceso de los videos era adaptado para la cuarentena, por videollamada o mensajes elegíamos una escena de alguna película o video que transmitiera la idea de lo que queríamos decir y después escribía el guion adaptando la situación a la del “mundial” agregando detalles “Chivilcoyanos”, se lo pasaba a Tato que grababa las voces y le agregaba algunos detalles al leerlos y después se editaba, se agregaba música, efectos, etc.

Finalmente Tato lo subía a sus redes que tenían mucha interacción con todos los que estaban pendientes del mundial y así se viralizaban

-¿Tienen algún otro proyecto similar?

NL : La verdad que no , fue algo bastante particular lo que surgió con este “mundial” y no creo que en el inmediato vuelva a suceder algo así , pero si nos divertimos con los videos y por ahí podamos volver algún otro en otra situación.

-¿Cuál es la actividad habitual de ustedes?

NL , yo trabajo como freelancer haciendo videos de diferentes tipos, durante estos días tuve que postergar entregas pero la situación lo ameritaba.

Tato : cuando no está la cuarentena hago eventos en Ozono , fiestas temáticas . Mi principal evento es la fiesta La Unica que es una fiesta de disfraces que hago con mi amigo Dante Vita dos veces al año y que debido a la pandemia este año no pudimos realizar.

Lamentablemente los eventos sean la última actividad que se reanude después de la cuarentena , asi que actualmente me encuentro en búsqueda laboral.

-¿Mensaje Final?

Ambos : Ya estamos preparando un video para dar un mensaje final pero queremos decir que la unión de todos es lo más importante a destacar de lo que surgió en estos días, como todos se identificaron con esta causa común y aportaron para que saliera como todos queríamos.

Fuente: La Rzon de Chivilcoy