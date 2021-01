En Luz y Fuerza: El 6 de enero es la primera “Colecta de sangre y plasma del 2021”

Organizaciones sindicales del partido de 9 de Julio en conjunto con la Delegación de la Secretaria de Trabajo de la provincia de Buenos Aires impulsan la primera Colecta de Sangre y plasma para el distrito y que habrá de realizarse el próximo miércoles 6 de enero, en sede del Sindicato de Luz y Fuerza 9 de Julio en calle Salta 1468.

En conferencia de prensa, el Secretario de dicho órgano sindical, Gabriel Vargas junto a la titular de la Delegación de Trabajo, Dra. Cecilia Maestruti, recordó que esto se inició meses atrás mediantes reuniones virtuales donde se decidió trabajar en este objetivo, con la colaboración y asesoramiento de la Dra. Gabriela Barone del área de hemoterapia del Hospital Julio de Vedia, para realizar la donación de sangre y plasma, para lo que alentó a los vecinos a sumarse en participar.

Por su parte Maestruti recordó que es una acción solidaria y felicito la idea, en un contexto de na situación muy difícil que se vive.

En tanto que la Dra. Barone y la enfermera Estela Corvalan detallaron cómo será el procedimiento.

Esta colecta tiene el agregado que aquella persona que padeció covid hace un mes atrás y quiera donar plasma, puede acercase y se tomara una muestra, y aquella persona que tenga suficientes anti cuerpos, será convocado para donar plasma de convalecientes, y que es lo que más se está necesitando en la provincia, señalando que la situación es muy crítica.

Para donar previamente el donante deberá llamar al siguiente número de celular 02345 656192 , donde se le dar un turno para cumplir con los protocolos de distanciamiento, informo Gabriela Barone.

Otro de los requisitos es tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tiene que estar en ayunas y no haber ingerido grasas e hidratarse bien. En cuanto a la donación de plasma son aquellas personas que le fue confirmado por PCR y presentar constancia clinica, no sirven quienes fueron contacto estrecho

Finalmente Corvalan informo que los turnos son 4 cada 20 minutos y el día anterior a donar deberán tomar mucho líquido, además de desayunar, recomendó.