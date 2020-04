En Casares denunciaron a un vecino por romper la cuarentena. El se defiende

Pocos minutos pasados del mediodía, comenzó a circular por la redes sociales y grupos de WhatsApp una copia de la denuncia realizada por la vecina Claudia Cerda, quien dice haber visto a Cesar Zago, quien se encuentra en cuarentena obligatoria, debido a que resulto positivo del análisis de Coronavirus, circular en la vía pública a las 11:30 Hs.

La denuncia fue elevada al juzgado Federal de Junín a cargo del Dr. Pedro Plou, bajo la caratula “Infracción a los Art. 205 y 239 del Código Penal.

Según se supo habría aportado “pruebas” a la causa como fotografías de una camioneta en la cual se trasladaría Zago.



Casares On Line dialogo telefónicamente con Cesar Zago quien manifestó que “me llamo el Comisario quien me pregunto dónde estaba, a lo que le dije en mi casa y me manifestó que el llamado era para informarme que había sido denunciado por una vecina que me habría visto en la calle en una camioneta… quiero desmentir rotundamente el haber salido de mi casa, es más estoy en casa desde que llegue de viaje… seguramente esta seora debe haber visto mal y me ha confundido o se confundió de camioneta ya que según me dicen vio una Toyota y yo tengo una S10, tal vez se confundió con mi socio que tiene una Toyota… El comisario me dijo que dos efectivos se iban a acercar para que firmara la notificación de la denuncia.

Los que me conocen saben cómo soy y sé que es un momento muy difícil y que la gente está muy susceptible, se de los audios que andan circulando donde me han visto en todos lados, en un almacén en la otra punta del pueblo, en un comercio, en otro hasta en el campo y te puedo asegurar que no me he movido de mi casa…

Seguramente deberé aportar pruebas a rai de esta denuncia, pero en el supuesto momento en el que me vieron en la calle yo estaba haciendo una nota con un colega tuyo por teléfono, desde el fijo, que eso se puede comprobar, pero bueno alguien vio mal… en cuanto a todo lo que hay circulando donde me ven en todos lados creo que algunos lo hacen, creo, sin pensar lo que pueden generar y en otros casos hay algo de malicia… To sigo en mi casa, ahora seguro me pondrán u patrullero en la puerta para cotejar que o salgo a ningún lado… Que se quede tranquila que no soy irresponsable y no estoy incumpliendo nada” dijo Zago.

Se recupera bien

En relación a su estado de salud dice que se encuentra bien, solo fueron un día o dos que sintió los síntomas pero al igual que su esposa están bien en plena recuperación y que considera que debe haber sido en Ushuaia donde pudieron haber contraído el virus.