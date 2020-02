En 2019 la agroindustria pampeana exportó por US$ 32.300 millones: qué puede pasar este año

En 2019 se observó un muy buen desempeño exportador en las cadenas de base agropecuaria pampeanas que monitorea el centro de estudios Ieral, de la Fundación Mediterranea.

Los envíos consolidados de los 10 eslabonamientos relevados, 6 vinculados a granos y sus derivados industriales (soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol) y 4 a carnes (bovina, pollo, porcina) y productos lácteos, totalizaron US$ 32.300 millones en 2019, creciendo un 18% respecto al año previo.

«Se trata de la cifra más alta de los últimos 6 años y representa casi el 50% de las exportaciones totales del país», destaca Ieral.

Se expandieron las exportaciones de todas las carnes, aunque destaca el record historico en los envios de carnes muy apalancadas en el mercado chino.

También fueron muy buenos los numeros de las cadenas agricolas, donde se encuentra otro récord, el de los envíos de maíz (36,1 millones de toneladas).

El principal mercado destino para este colectivo de productos agropecuarios y agroindustriales fue China. Unos US$ 5.430 millones fueron generados en operaciones con el gigante asiático, el 17% del total. El segundo destino fue Vietnam, con US$ 2.540 millones y aparece en tercer lugar India con US$ 2.000 millones.

Sólo en una de las 10 cadenas se encuentran números negativos, la de productos lácteos, que no logró sostener los envíos, particularmente de leche en polvo entera.

Desde Ieral destacan que para repetir este año el desempeño exportador del 2019 será clave que se combinen de manera virtuosa al menos los siguientes tres factores:

a) El clima: si éste se mantiene favorable, la cosecha gruesa puede ser muy buena en volúmenes

b) Los precios internacionales de las commodities: los niveles actuales no son muy diferentes a los valores promedio del año pasado, aunque hay varios frentes de tormenta y factores bajistas que monitorear

c) La dinámica de la economía del principal socio comercial que tiene hoy la agroindustria pampeana: China, cuya fortaleza está siendo hoy puesta a prueba tanto por factores estructurales como coyunturales (guerra comercial, coronavirus)

«Si algunas de estas tres variables no acompañase, será muy difícil mantener el flujo de divisas que generó la agroindustria en el 2019″, concluyen desde Ieral.