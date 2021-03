Empiezan a faltar vacunas en la Provincia y se suspenden turnos hasta nuevo aviso

No solo en la Ciudad de Buenos Aires comienza a sentirse la falta de vacunas. También hay problemas en la Provincia, aunque no son del todo visibles. Ayer, por caso, en La Plata, hubo que suspender turnos. Ocurrió en la sede del sindicato docente SADOP. Desde el ministerio de Salud admitieron que «la situación se normalizará en los próximos días».

«Lo que puede haber pasado es que se haya retrasado la logística o algo por el estilo, pero a medida que vayan llegando las vacunas eso se va a regularizar; hay que esperar un poquito, nada más», señalaron a La Tecla fuentes de la cartera que conduce el ministro Daniel. Y la misma explicación era la que le daban a los docentes, que pese a haber recibido un mail diciéndoles que no se presenten, lo hacían de todos modos con el objetivo de zanjar dudas.

«Buenas tardes, nos comunicamos con usted para informarle que la posta de vacunación de SADOP ha quedado desabastecida de dosis para su aplicación el día de mañana (por ayer). Su turno será re programado. A través de la app de «vacunate PBA» o del email se le va a estar informando el nuevo turno asignado», señalaba la comunicación que reciebó un puñado de docentes el día lunes por la noche.

Fuente: La Tecla