Emmanuel Zappa y ese hobby por trabajar el campo

La pasión por lo que hace se le nota en su rostro y palabras. No encuentra una queja, siempre una solución y permeable a la mejora continua.

Tal vez esa actitud fue la que hace 10 años cuando se incorporó a la empresa familiar integrada por su padre y sus dos tíos, y a medida que recibió responsabilidades, devolvió soluciones y mejoras en la empresa que en el 2010 apenas contaban con 200 vacas en ordeñe, y hoy cuenta con 400 vacas en tan solo 200has. que ocupan para producir alimentos para un rinde promedio anual de 27 litros/vaca, contó a El Regional Digital, Emmanuel Zappa este tambero de 33 años y segunda generación de productores.

Este sub 40 que supo ver como su padre y tios han sabido sortear los vaivenes económicos y climáticos, dice «seguimos en pie y con la mirada hacia adelante». Además de trabajar el campo se reparte entre el automovilismo deportivo y el running; y da espacio al uso permanente de redes sociales donde publica todo lo que hace en el campo.

Este productor agropecuario que se ocupa de todo el organigrama de gestión administrativa y producción de la empresa – planifica y realiza las siembras, hace los corte de pasturas, confecciona los rollos de pasto, entre otros. El ordeñe se terciariza -. Y plantea, «para mi trabajar el campo es un hobby, me encanta el campo y el tambo, vengo desde chico, mi padre me trajo toda la vida y me entusiasma con las mejoras que se van haciendo, donde el trabajo, producir e invertir, todo se ve reflejado en la producción«, reflexiono en la recorrida a campo con este Portal.

Base del trabajo

Para Emmanuel Zappa la base de su trabajo y cuyo resultado está a la vista es la incorporación de tecnología y el bienestar animal. Tras llegar de Buenos Aires por estudios, comencé a hacer hincapié en el tambo sumando tecnología y ampliar el ordeñe.

En el establecimiento La Victoria las parcelas lucen con sus correspondientes aguadas, para las que ha desarrollado un sistema de cañerías subterráneas, incorporación de buenas pasturas y maíces de punta. Varios espacios con sombra y en el tambo se observa un sistema de ventilación y aspersores que le dan confort al animal.

Además la empresa ha decidido arrendar hectáreas a un vecino para la recría de vaquillonas y para la siembra del maíz que en esta última semana convirtió en el forraje para el próximo invierno.

Finalmente este apasionado productor agropecuario aseguro que la empresa cuenta con rentabilidad, sino no estaríamos aquí, y remarco que el secreto está en hacer ellos mismos las labores para que los costos sean menores.