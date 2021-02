El Vóley Femenino y Masculino de Club San Martín sigue sumando experiencia

Luego de los resultados obtenidos en el Torneo Provincial de Mar del Plata en la primera semana de febrero, las jugadoras del Vóley de Club Atlético San Martín continúan un con intenso trabajo de entrenamientos y competencias como las que llevan adelante cada jueves en la ciudad de Junín en un torneo regional de Vóley que se organiza en Club Rivadavia de esa ciudad, del que participan 16 equipos en dos zonas.

En este caso se trata de la categoría +28 y que bajo la preparación técnica y física del Profesor Carlos Alejandro Santiago, más allá de los resultados que no han sido favorables, desde el equipo y su entrenador coincidieron en la suma de experiencia y de competencia que es lo que se estaba necesitando luego de un año donde nada pude hacerse por efecto de la pandemia de covid.

El Profe Santiago resalto que “en el Club no hay chicas mayores de esa edad con lo que el recambio no se hace fácil, ante un Junín que cuenta con muchas categorías, su infraestructura como un piso semiflotante. Pero no es una queja y aceptamos el desafío porque es ahí donde nos perfecciona como equipo, y buscamos eso”, remarcó el destacado entrenador de Vóley.

Vóley Masculino

En otro orden el equipo de Vóley Masculino participa de un torneo en la localidad de Baigorrita, con equipos de Arenales, Junín, Los Toldos y Club San Martín de 9 de Julio, dirigidos por el Profesor Santiago.

En este sentido el DT remarcó que ambos equipos y sus jugadores son genuinos del Club San Martín que este año celebra su 80° aniversario.