El Senado convirtió en ley la moratoria impositiva y previsional: Explican sus alcances 

«Si bien hay que esperar su reglamentación de la ley recientemente sancionada se desprende las siguientes “ideas-fuerza”. Es un amplia moratoria impositiva, aduanera y previsional, que contempla entre 48 a 120 cuotas, para deudas exigidas hasta el 31 de julio, los contribuyentes se pueden adherir hasta el 31 de octubre, y la primer cuota se abonaría a partir del 16 de noviembre, describio en dialogo con El Regional Digital, el Contador Santiago Falco, del Estudio Falco.

Según el asesor contable «desde la profesión esperamos que se definan algunos detalles de suma importancia como por ejemplo si la cantidad de cuotas dependerá de la calificación del SIPER (sistema de riesgo implementado por la anterior gestión, donde los mas complicados tenían menos cuotas) o si será para todos igual; si la Tasa de interés tendrá algún patrón de comportamiento preestablecido ya que solo se fija el 2% de interés hasta enero 2021, si se comienza en noviembre, o son solo 3 meses de Tasa fija».

También se pregunto «si se podrá re financiar planes vigentes (por ejemplo ahora existe un moratoria para MIpymes, monotributistas y Entidades sin fines de Lucro de hasta 120 cuotas, pero con deudas hasta noviembre de 2019).

Asimismo recordo en la misma sesión del jueves 13 del corriente mes, se aprobó ítems muy interesantes que no necesitarían mas tramites, como por ejemplo premios para contribuyentes cumplidores, Por ejemplo, para el monotributo, se estructuró una exención del componente impositivo para las categorías A y B de seis cuotas mensuales y consecutivas; C y D; cinco; E y F; cuatro; G y H; tres; e I, J y K, dos cuotas mensuales y consecutivas, respectivamente.

En este sentido dijo que el límite del beneficio no podrá superar un importe total de 17.500 pesos. A su vez, en el caso de las personas humanas, aumentará un 50 por ciento la deducción especial en Ganancias. A su vez se reforzo partidas para creditos Pymes y cooperativas que deberian tener mas difusion, como el programa PREIMBA (programa de emergencia de infraestructura de municipios de Pcia de Bs As), detallo el Contador Falco en dialogo con este portal.

Por ultimo expreso que «los profesionales estamos atentos a la extension o no, de la Feria fiscal Extraordinaria, que según resolución 4786/20, ultima prorroga del 3 al 16 de agosto. Con lo cual hoy 17 no existiría feria, seguramente mañana -martes 18- tendremos novedades (la anterior salio un día mas tarde, retrotrayento los plazos), recordo.

Finalmente, dijo que la extensión o no, de la suspensión de embargos y otras medidas cautelares para las micro, pequeñas y medianas empresas, que esta vigente hasta fin de este mes. Sin dudas esta semana “corta” sera una semana de definiciones, anticipo.