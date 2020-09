“El proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino no es difícil; es dificilísimo. Pero debemos intentarlo”

Tenemos que hacerle entender a la política de que no hay otro camino. ¿Puede fallar? Sí, pero debemos intentarlo. Ese es el espíritu de la creación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAI)”.

Lo dijo José Martins, vocero de la entidad y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el encuentro por Zoom que organizó la Asociacion Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (ABOPA), que contó con asociados y colegas invitados de todo el país y que se desarrollo en la tarde de ayer martes 8, en el «Dia del Agricultor».

Somos 53 entidades y todas tienen el mismo nivel de opinión: sin vanidades, ni celos, ni vedetismos y donde no se habla de política”, agregó.

“Está todo el sector representado, desde las entidades, pero también los productores a través de sus asociaciones”, aseguró.

Respecto de la incorporación de más instituciones, Martins comentó que, por ahora y mientras se termine de elaborar un proyecto para incrementar las exportaciones y los puestos de trabajo para ser presentado ante el Gobierno nacional, eso no se producirá, lo que no quiere decir que se continúe dialogando con todas.

“Estamos para sumar, no para reemplazar a nadie. Es un plan a 10 años porque entendemos que lo que tenemos por delante no es sencillo. Admito que no es difícil; sino dificilísimo, pero si te quedás en tu casa, no podrás cambiar nada”, sostuvo, por su parte, Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de Carnes.

“No estamos presentando un plan de Gobierno, ni estamos para analizar las políticas de la actual administración”, comentó Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores.

“Sí pretendemos aportar lo que hacemos nosotros, en un momento donde la mitad de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza”, añadió.

“Hay que trabajar mucho en varias cuestiones. Resolver cómo podemos bajar los costos de exportación, que es uno de los más importantes del mundo, es una de ellas”, sostuvo.

Tras la exposición con los detalles del proyecto del CAI por los tres dirigentes, se realizó una conferencia de prensa.