Luego de pasar un duro invierno prácticamente sin lluvias en 9 de Julio y región, donde los tambos se consumieron sus forrajes y el ingreso a una primavera que recién esta semana recibió el agua para recuperar pasturas o la siembra del próximo forraje, desde el tambo asegura que están en un inicio de quebranto.

Alberto Gallo Llorente, productor de leche en el partido de 9 de Julio subrayo que en producción de leche se está bien, sin embargo hemos ingresado a una etapa de inicio de quebranto, ya que al hablar del rubro alimentación, principal insumo para la producción de leche y con un dólar oficial, que por un lado el aumento paulatino del gobierno y en el mundo en dólares aumento mucho el maíz y demás granos, explico a El Regional Digital.

El productor lácteo de 9 de Julio dijo que arrancaron el año con un precio de $18 y hoy están apenas arriba de los $ 19, por lo que el precio que recibimos los tamberos no acompaña la inflación ni el aumento de costos de alimentación. Conclusión es un mix explosivo donde el semáforo ya pasa a rojo, resumió.

A ello se suma, dijo que la empresa Danone está en venta, decidiendo irse del país, y La Suipachense, tuvo problema por no poder cumplir lo acordado con Atilra, por lo que el problema es de la cadena, describió Alberto Gallo Llorente.

No obstante el productor nuevejuliense y directivo de Sociedad Rural de 9 de Julio, manifestó querer tener una mirada optimista, ya que por un lado esta pandemia no esta permitiendo trabajar, hay otros vecinos y argentinos que lamentablemente no lo han podido realizar, por lo que realizado por el productor ha dinamizo la economía de muchos pueblos y ciudades.